Bệnh viện ở TP.HCM chuẩn bị tuyển dụng hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên

Ngày 1.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa thực hiện việc khảo sát nhu cầu tham gia tuyển dụng tại ngày hội việc làm ngành y tế TP.HCM lần thứ IV năm 2026. Ngày hội việc làm dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8.2026 tại Trung tâm y tế khu vực Long Đất (ấp An Thạnh, xã Long Điền).

Năm 2026, các bệnh viện, cơ sở y tế tại TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng tại ngày hội việc làm với khoảng 300 bác sĩ; 346 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Khác với các năm trước, điểm mới của năm nay là các đơn vị y tế tại TP.HCM tuyển dụng cả điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Bác sĩ trẻ tham gia tuyển dụng tại ngày hội việc làm lần thứ I năm 2023 của ngành y tế TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Theo Sở Y tế, ngày hội việc làm ngành y tế là cầu nối giữa người hành nghề và các cơ sở y tế có nhu cầu tuyển dụng. Ngày hội tạo điều kiện để bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y trực tiếp giới thiệu năng lực, trao đổi với nhà tuyển dụng, đồng thời tìm kiếm và lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm cũng như định hướng phát triển nghề nghiệp.

Chương trình dành cho bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y trên phạm vi cả nước đã được cấp giấy phép hành nghề (chứng chỉ hành nghề), có nguyện vọng làm việc và gắn bó lâu dài tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Năm nay nhu cầu tuyển dụng của các cơ sở y tế tại TP.HCM lên đến 300 bác sĩ ẢNH: DUY TÍNH

Sở Y tế TP.HCM chuẩn bị xe buýt (mỗi xe 50 chỗ) để đưa các bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên có nhu cầu đi xe chung từ trụ sở Sở Y tế đến ngày hội việc, và đưa về miễn phí.