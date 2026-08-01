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Thời sự

Bệnh viện ở TP.HCM chuẩn bị tuyển dụng hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên

Duy Tính
Duy Tính
Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trên phạm vi cả nước, có giấy phép hành nghề đều có thể tham gia đợt tuyển dụng này.

Ngày 1.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa thực hiện việc khảo sát nhu cầu tham gia tuyển dụng tại ngày hội việc làm ngành y tế TP.HCM lần thứ IV năm 2026. Ngày hội việc làm dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8.2026 tại Trung tâm y tế khu vực Long Đất (ấp An Thạnh, xã Long Điền).

Năm 2026, các bệnh viện, cơ sở y tế tại TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng tại ngày hội việc làm với khoảng 300 bác sĩ; 346 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Khác với các năm trước, điểm mới của năm nay là các đơn vị y tế tại TP.HCM tuyển dụng cả điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Bệnh viện ở TP.HCM cần tuyển dụng hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên - Ảnh 1.

Bác sĩ trẻ tham gia tuyển dụng tại ngày hội việc làm lần thứ I năm 2023 của ngành y tế TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

Theo Sở Y tế, ngày hội việc làm ngành y tế là cầu nối giữa người hành nghề và các cơ sở y tế có nhu cầu tuyển dụng. Ngày hội tạo điều kiện để bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y trực tiếp giới thiệu năng lực, trao đổi với nhà tuyển dụng, đồng thời tìm kiếm và lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm cũng như định hướng phát triển nghề nghiệp.

Chương trình dành cho bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y trên phạm vi cả nước đã được cấp giấy phép hành nghề (chứng chỉ hành nghề), có nguyện vọng làm việc và gắn bó lâu dài tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Bệnh viện ở TP.HCM cần tuyển dụng hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên - Ảnh 2.

Năm nay nhu cầu tuyển dụng của các cơ sở y tế tại TP.HCM lên đến 300 bác sĩ

ẢNH: DUY TÍNH

Sở Y tế TP.HCM chuẩn bị xe buýt (mỗi xe 50 chỗ) để đưa các bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên có nhu cầu đi xe chung từ trụ sở Sở Y tế đến ngày hội việc, và đưa về miễn phí.

3 kỳ tuyển dụng được 547 bác sĩ

Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức liên tiếp 3 ngày hội việc làm trong các năm 2023, 2024 và 2025; giới thiệu 547 bác sĩ tham gia, đến nhận công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Cụ thể, năm 2023 có 207 bác sĩ, năm 2024: 140 bác sĩ và năm 2025: 200 bác sĩ.

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