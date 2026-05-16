Phòng bác sĩ tối đa 9 m², quy định mới của Bộ Y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07 năm 2026 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ này. Quy định này điều chỉnh tất cả các lĩnh vực, từ các khu vực khám chữa bệnh, giám định y khoa, pháp y, cho đến các trung tâm kiểm soát bệnh tật và trạm y tế.

Đáng chú ý là quy định diện tích các phòng ốc trong cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có phòng bác sĩ, điều dưỡng... Quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 1.6.

Phòng bác sĩ, điều dưỡng có những gì?

Theo đó, Bộ Y tế quy định diện tích tối đa của các khoa, phòng chức năng tại cơ sở y tế. Ví dụ, diện tích bộ phận tiếp đón, trực tại cơ sở y tế nói chung cho các lĩnh vực là 6 m²/chỗ làm việc - 1 nhân viên y tế; phòng giao ban, sinh hoạt chung là 2 m²/người…

Quy định diện tích khu vực khám chữa bệnh: Phòng chuyên gia 9 m²/người. Chỗ trực và làm việc của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên (là diện tích để thực hiện hoạt động chuyên môn, gồm diện tích kê bàn, quầy, tủ, ghế) 9 m²/người.

Trong đó cũng quy định phòng bác sĩ (cả diện tích trực đêm; gồm diện tích kê bàn, quầy, tủ, ghế) 9 m²/người. Tương tự, phòng điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 6 m²/người. Phòng cấp cứu là 12 m²/giường, bao gồm diện tích kê giường, thiết bị y tế và khu vực thao tác của bác sĩ.

Các phòng khám nội, ngoại, nhi là 12 m²/chỗ. Trong khi đó phòng khám mắt, khám thai, sản là 18 m²/chỗ. Phòng điều trị nội trú 1 giường bệnh là 12 m²/giường, phòng nhiều hơn 1 giường bệnh là 9 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Diện tích phòng lưu bệnh cũng tương tự như trên…

Thông tư nêu rõ nguyên tắc quan trọng để người dân an tâm là các tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp này tuyệt đối không được áp dụng để làm cơ sở xác định giá dịch vụ y tế hay việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Như vậy, việc chuẩn hóa cơ sở vật chất hoàn toàn hướng tới mục tiêu quản trị công sản, không tạo thêm gánh nặng chi phí lên vai người bệnh.

Thông tư quy định rõ các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo đã được phê duyệt trước ngày 1.6 thì không bắt buộc phải điều chỉnh theo định mức mới này.

Giao quyền chủ động cho cơ sở y tế, tránh lãng phí

Một trong những điểm mới của Thông tư 07 là Bộ trưởng Bộ Y tế phân cấp trực tiếp cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý được quyền tự quyết định tiêu chuẩn, định mức đối với diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp của chính đơn vị mình (dựa trên khung quy định). Sự phân cấp này góp phần giảm thiểu các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi phê duyệt.

Như vậy, các giám đốc bệnh viện, viện trưởng nay có thẩm quyền lớn hơn, nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm cao hơn. Người đứng đầu cơ sở y tế phải cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu thực tế, tổ chức không gian hợp lý để vừa phục vụ tốt công tác chuyên môn, vừa tuân thủ nghiêm ngặt luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Sự cẩn trọng này sẽ góp phần tạo ra một môi trường y tế hiện đại, minh bạch và phục vụ hiệu quả lợi ích của toàn xã hội.

Theo đánh giá, quy định mới góp phần tối ưu hóa không gian khám chữa bệnh và phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở. Việc thiết lập các giới hạn diện tích "trần" có thể giúp ngăn chặn tình trạng xây dựng lãng phí ngân sách, đồng thời tạo sự chủ động cho các đơn vị trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.