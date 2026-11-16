Bệnh viện ở TP.HCM đến Lâm Đồng đặt ECMO, đưa bệnh nhân nguy kịch về cứu chữa

Ngày 16.11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM cho biết liên tiếp cứu sống 2 người bệnh nguy kịch nhờ kỹ thuật ECMO. Đáng chú ý, một trường hợp suy hô hấp nặng được ê kíp bệnh viện trực tiếp đến tỉnh Lâm Đồng triển khai ECMO tại chỗ, sau đó vận chuyển an toàn về TP.HCM điều trị.

Cứu nam thanh niên sốc tim do sốt xuất huyết ở Vũng Tàu

Nam bệnh nhân N.K.L (24 tuổi, ở phường Vũng Tàu, TP.HCM) nhập viện với các triệu chứng sốt cao, đau tức ngực, nôn ói và tiêu lỏng.

Ngày 2.11, anh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng tụt huyết áp. Nhận định đây là trường hợp sốc tim nặng, nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ đã hội chẩn và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Khi vừa đến bệnh viện, huyết áp người bệnh tiếp tục tụt sâu, phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao và thuốc tăng co bóp tim để duy trì tuần hoàn. Kết quả siêu âm tim tại giường ghi nhận phân suất tống máu thất trái (EF) chỉ khoảng 15%. Các xét nghiệm cho thấy tổn thương cơ tim hàng loạt, suy chức năng gan, thận nặng và dương tính sốt xuất huyết. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc tim do viêm cơ tim tối cấp liên quan sốt xuất huyết, kèm suy đa tạng.

Bệnh nhân bị sốt xuất huyết nguy kịch phải sử dụng đến kỹ thuật ECMO mới được cứu sống ẢNH: BVCC

Trước nguy cơ tử vong cao, ê kíp hồi sức lập tức triển khai kỹ thuật VA-ECMO (kỹ thuật ô xy hóa máu qua màng ngoài cơ thể hỗ trợ đồng thời cả chức năng tim và phổi), hỗ trợ tạm thời chức năng bơm máu của tim. Sau một tuần điều trị tích cực, chức năng tim cải thiện rõ rệt, bệnh nhân ngưng thuốc vận mạch, thuốc tăng co bóp tim, cai ECMO và từng bước phục hồi vận động trước khi xuất viện.

Đưa ECMO đến tận Lâm Đồng cứu người bệnh suy hô hấp

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân L.M.T (35 tuổi, ở xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng), có khoảng một tuần sốt, ho rồi khó thở tăng dần. Khi nhập Bệnh viện đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng), bệnh nhân dù đã được đặt nội khí quản, thở máy và sử dụng kháng sinh, tình trạng suy hô hấp vẫn không cải thiện.

Ngày 1.11, nồng độ ô xy trong máu của người bệnh tụt sâu. Dù được thở máy với mức áp lực hỗ trợ cao, độ bão hòa ô xy chỉ đạt khoảng 88%. Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cử ê kíp chuyên môn đến Bệnh viện đa khoa Bình Thuận hỗ trợ, triển khai kỹ thuật VV-ECMO (phương pháp ô xy hóa máu qua màng ngoài cơ thể dạng tĩnh mạch - tĩnh mạch, chuyên dùng để hỗ trợ chức năng của phổi), sau đó vận chuyển an toàn về TP.HCM.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM cử ê kíp chuyên môn đến Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, đặt ECMO ca bệnh nặng rồi chuyển vào TP.HCM cứu chữa ẢNH: BVCC

Sau 4 ngày được hỗ trợ bằng VV-ECMO, chức năng phổi cải thiện, bệnh nhân được rút nội khí quản. Hai ngày sau, người bệnh tiếp tục được cai và rút ECMO.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Quang Đại, phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết ECMO không điều trị trực tiếp nguyên nhân gây bệnh mà hỗ trợ tạm thời các chức năng sống, tạo thời gian để cơ quan tổn thương có cơ hội hồi phục. Hiệu quả phụ thuộc vào thời điểm can thiệp, nguyên nhân bệnh, mức độ tổn thương và sự phối hợp chăm sóc hồi sức toàn diện.

Theo bác sĩ Đại, triển khai ECMO ngoại viện đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng, năng lực chuyên môn cao và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, đặc biệt trong quá trình vận chuyển người bệnh đang được hỗ trợ ECMO trên quãng đường liên tỉnh.

Việc cứu sống liên tiếp hai trường hợp bằng VA-ECMO và VV-ECMO, trong đó có ca triển khai ngoại viện tại Lâm Đồng, cho thấy năng lực hồi sức chuyên sâu và khả năng điều động nhân lực của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong xử trí các tình huống cấp cứu phức tạp.