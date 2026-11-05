TP.HCM sáp nhập Trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định

UBND TP.HCM vừa có quyết định sáp nhập Trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, kể từ ngày 1.1.2027.

Sau sáp nhập, Trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ chấm dứt hoạt động; toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ liên quan được chuyển giao cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định quản lý, sử dụng.

Việc bàn giao, tiếp nhận tài sản phải thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, không thất thoát tài sản nhà nước và không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Sáp nhập Trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ ngày 1.1.2027 ẢNH: BSH

Sau khi sáp nhập Trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ vào, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 3 cơ sở. Cơ sở chính tại số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định; cơ sở Sài Gòn tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành; cơ sở Phú Mỹ tại số 106 Trường Chinh, phường Phú Mỹ.

Bệnh viện tiếp tục thực hiện chức năng khám, chữa bệnh đa khoa, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức liên tục cho viên chức, người lao động. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo tuyến về chuyên môn theo phân công của cấp có thẩm quyền. Bệnh viện được tiếp tục áp dụng quyết định xếp hạng đã ban hành trước khi tổ chức lại cho đến khi có hướng dẫn hoặc quy định mới.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn việc chuyển giao nguồn lực, bảo đảm đầy đủ, đúng quy định và không làm gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh. Sở cũng có trách nhiệm hướng dẫn bệnh viện xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp với quy mô và nhu cầu hoạt động sau sáp nhập.

Trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ có trách nhiệm lập hồ sơ bàn giao đầy đủ, chính xác về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và các quyền, nghĩa vụ liên quan. Hai đơn vị phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc, ổn định tư tưởng và bảo đảm quyền lợi của viên chức, người lao động.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận các nguồn lực, xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; sắp xếp khoa, phòng và bố trí nhân sự phù hợp. Đồng thời, quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản được chuyển giao đúng quy định, bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn và không gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế trên địa bàn.

Thời gian chuyển tiếp là 30 ngày kể từ thời điểm sáp nhập. Trong thời gian này, hai đơn vị phối hợp kiểm kê, đối chiếu, bàn giao tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ liên quan. Hết thời hạn, Trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ thực hiện thủ tục thu hồi, nộp lại con dấu cho Công an TP.HCM.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (4.11.2026). Quyết định số 1207 ngày 30.8.2025 của UBND TP.HCM về tổ chức lại các trạm y tế thuộc Trung tâm y tế TP.Phú Mỹ và đổi tên đơn vị thành Trung tâm y tế khu vực Phú Mỹ hết hiệu lực từ ngày 1.1.2027.

Theo Sở Y tế TP.HCM, thời gian tới sẽ có thêm 9 trung tâm y tế khu vực tiếp tục chuyển đổi mô hình thành bệnh viện.