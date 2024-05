Bệnh viện phải đảm bảo chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế

Ngày 15.5, Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã có một bệnh viện bị phản ánh chưa đảm bảo đầy đủ trong việc dự trù và cấp phát hiện vật cho nhân viên y tế. Sở Y tế đã thành lập tổ kiểm tra để làm rõ vụ việc này.

Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành khảo sát để nắm bắt những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai chế độ cấp phát hiện vật cho nhân viên y tế tại các đơn vị khác, đảm bảo đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động.

Điều dưỡng Bệnh viện Trưng Vương trong ca trực DUY TÍNH

Theo Sở Y tế TP.HCM, đa số nhân viên y tế thường xuyên làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ. Vì thế, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật giúp nhân viên y tế đảm bảo điều kiện về sức khỏe giúp tăng cường sức đề kháng và thải độc của cơ thể.

Hiện có 37 đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP.HCM đã thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho nhân viên y tế. Số còn lại chưa thực hiện, do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là việc xác định đối tượng, điều kiện được hưởng. Thứ hai là việc quy đổi mức bồi dưỡng ra hiện vật. Thứ ba là khó khăn trong việc tổ chức cấp phát bằng hiện vật do phải tổ chức mua sắm theo đúng quy định về đấu thầu, dẫn đến yếu tố khách quan có thể chậm trễ do thời gian đấu thầu kéo dài nên việc bồi dưỡng bằng hiện vật chưa kịp thời.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM kiểm tra về quan trắc môi trường và đối chiếu với quy định theo Thông tư 24 năm 2022 của Bộ LĐ-TB-XH để xác định đối tượng được hưởng, thực hiện đầy đủ quyền lợi của nhân viên y tế. Chủ động rà soát các khuyến cáo của Sở Y tế để quan tâm, bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi phù hợp cho nhân viên y tế nhằm dự phòng nguy cơ mệt mỏi. Tăng cường các thiết bị an toàn và vệ sinh lao động để cải thiện điều kiện lao động.