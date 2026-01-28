Bệnh viện Quân y 120 công bố năng lực Khoa Xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189:2022

Ngày 28.1, Bệnh viện Quân y 120 tổ chức hội nghị công bố năng lực Khoa Xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022; đồng thời khai trương Phòng khám Bác sĩ gia đình, Phòng xét nghiệm tầm soát ung thư và Trung tâm Sản - Nhi.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 phát biểu tại hội nghị ẢNH: THANH QUÂN

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của bệnh viện trong nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Quân khu, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; lãnh đạo các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long cùng đông đảo cán bộ, nhân viên y tế và đại biểu các đơn vị. Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Quân y 120 hiện có 24 cán bộ, nhân viên, gồm 1 bác sĩ chuyên khoa 1, 2 thạc sĩ xét nghiệm và 21 kỹ thuật viên.

Sau hơn 10 tháng triển khai kế hoạch được Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện phê duyệt, Khoa Xét nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Năng lực - Đánh giá sự phù hợp về Tiêu chuẩn Chất lượng (AOSC) công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022 đối với các lĩnh vực Sinh hóa và Huyết học. Theo thống kê, năm 2025, Khoa Xét nghiệm thực hiện hơn 1,13 triệu xét nghiệm, tăng 5,4% so với năm 2024. Khoa duy trì tốt chất lượng thông qua chương trình ngoại kiểm của Cục Quân y, đạt kết quả cao, nằm trong nhóm 10 đơn vị có tỷ lệ đạt từ 95-98%.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Sản - Nhi ẢNH: THANH QUÂN

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, nhấn mạnh việc đạt chuẩn ISO 15189:2022 không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn mà còn là cam kết về độ chính xác, độ tin cậy của kết quả xét nghiệm; qua đó hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán, điều trị hiệu quả hơn, giúp người bệnh giảm chi phí, thời gian điều trị và hạn chế chuyển tuyến.

Chứng nhận ISO 15189:2022 cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế trong và ngoài nước, góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu của Bệnh viện Quân y 120 tại tỉnh Đồng Tháp và khu vực ĐBSCL.

Cùng với việc công bố đạt chuẩn ISO, bệnh viện chính thức đưa vào hoạt động 3 mô hình chăm sóc sức khỏe mới gồm: Phòng khám Bác sĩ gia đình, Phòng xét nghiệm tầm soát ung thư và Trung tâm Sản - Nhi. Trong đó, Phòng khám Bác sĩ gia đình hướng tới chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện cho người dân, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Phòng xét nghiệm tầm soát ung thư được kỳ vọng giúp phát hiện sớm, can thiệp sớm các bệnh lý ung thư. Trung tâm Sản - Nhi thể hiện sự quan tâm của bệnh viện đối với công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng dân số và bảo đảm an sinh xã hội.