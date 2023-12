Bệnh viện Quân y 120: Phẫu thuật cắt túi mật có 77 viên sỏi cho thai phụ

Ngày 22.12, Thầy thuốc ưu tú, đại tá, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 (Cục Hậu cần, Quân khu 9), cho biết bệnh nhân Đ.T.T.T (32 tuổi, ngụ TX.Gò Công, Tiền Giang) vừa xuất viện, khỏe mạnh trở về với gia đình.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 120 phẫu thuật cho bệnh nhân Đ.T.T.T TRẦN NGỌC CƯỜNG

Trước đó, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Quân y 120 trong tình trạng đau vùng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, quặn thành cơn, kèm theo sốt lạnh… Qua thăm khám kết hợp siêu âm cho thấy, tử cung bệnh nhân to tương ứng thai 9 tuần, sốt lạnh từng cơn, đau âm ỉ hạ sườn phải quặn thành cơn, ấn đau bụng vùng hạ sườn phải, điểm túi mật đau; phản ứng cơ vùng hạ sườn phải dương tính. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm túi mật do sỏi kẹt cổ túi mật, nhiều sỏi và cặn bùn túi mật.

Các bác sĩ hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Ê kíp phẫu thuật gồm 10 thành viên, do trung tá, BS.CK2 Lê Thanh Môn, Chủ nhiệm Khoa Ngoại chung, làm trưởng ca tiến hành mổ từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ. Bệnh nhân được cắt đốt giải phóng túi mật khỏi bờ gan an toàn. Túi mật lấy ra khỏi cơ thể chứa 77 viên sỏi, trong đó có một viên to, đường kính 15 mm, nằm kẹt ở cổ túi mật.

Túi mật và những viên sỏi lấy ra từ người bệnh nhân TRẦN NGỌC CƯỜNG

Theo BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, sỏi túi mật là do chuyển hóa. Bệnh thường gặp ở người béo phì, phụ nữ dùng thuốc tránh thai có chứa estrogen, người bệnh viêm đường ruột… Sỏi túi mật nếu không phẫu thuật kịp thời, có thể dẫn đến viêm túi mật cấp, đặc biệt là viêm phúc mạc gây nguy hiểm đến tính mạng.



Những bệnh nhân có bệnh lý khi đang mang thai, thì nên đi khám sớm để tránh các biến chứng nguy hiểm. Trường hợp bệnh nhân Đ.T.T.T vào viện và được xử lý kịp thời. Sau phẫu thuật kết hợp điều trị nội khoa và dưỡng thai, vết mổ liền tốt, thai nhi phát triển bình thường.

"Với sự đầu tư nhân lực và trang thiết bị y tế hiện đại, cập nhật ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong điều trị, Bệnh viện Quân y 120 đã thực hiện thành công nhiều ca mổ khó, phức tạp… giúp bệnh nhân giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, an tâm đến khám, điều trị, không phải chuyển lên tuyến trên", BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120, thông tin thêm.