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Bệnh viện ra mắt 'văn hóa tử tế': khi bác sĩ kết nối tâm hồn người bệnh
Video Sức khỏe

Bệnh viện ra mắt 'văn hóa tử tế': khi bác sĩ kết nối tâm hồn người bệnh

Nguyên Ân
Nguyên Ân
06/06/2026 08:53 GMT+7

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa chính thức ra mắt Ban Xây dựng Văn hóa Tử tế. Đây là bước tiến mới nhằm đưa triết lý "vừa chữa bệnh, vừa chữa lành" vào thực tiễn. Với mười lăm "Không gian thấu hiểu" được thiết lập, đội ngũ y bác sĩ sẽ lắng nghe, kết nối tâm hồn và chăm sóc người bệnh bằng sự tôn trọng tuyệt đối.

Chiều ngày 4.6.2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã chính thức ra mắt Ban Xây dựng và Phát triển Văn hóa Tử tế, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc đưa các giá trị nhân văn vào sâu rộng hệ thống y tế. Sự kiện được tổ chức lồng ghép trong Lễ Kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng năm 2026 với chủ đề "Khơi dậy Trái tim - Kết nối Tâm hồn". Hành trình này không chỉ là một danh hiệu, mà được triển khai bài bản theo định hướng Chăm sóc Nhân văn của Viện Watson Caring Science, hướng tới chứng nhận uy tín toàn cầu Lotus Recognition.

Bệnh viện ra mắt 'văn hóa tử tế': khi bác sĩ kết nối tâm hồn người bệnh - Ảnh 1.

Với 4 giá trị cốt lõi là thấu hiểu, yêu thương, sáng tỏ và chăm sóc, văn hóa tử tế đang được bệnh viện chuyển hóa thành những hành động thực tiễn. Đáng chú ý nhất là việc thiết lập 15 "Không gian thấu hiểu" ngay tại bệnh viện. Đây là những góc nhỏ ấm cúng, trang bị mã QR và giấy bút để người bệnh dễ dàng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình. Những nhu cầu này sẽ được đội ngũ y bác sĩ lắng nghe trọn vẹn, không phán xét, giúp bệnh nhân không còn cảm giác bị bỏ lại phía sau. Và trong hành trình kết nối tâm hồn ấy, hơn 50% nhân sự của bệnh viện – chính là lực lượng điều dưỡng – sẽ đóng vai trò là những đại sứ lan tỏa tình yêu thương.


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