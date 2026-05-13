Nghề điều dưỡng: Áp lực, sợ hãi và hành trình giữ lấy sự sống

Ngày 12.5, nhiều bệnh viện trên cả nước tổ chức kỷ niệm 61 ngày Quốc tế điều dưỡng (12.5.1965 - 12.5.2026) nhằm tôn vinh vai trò, đóng góp của đội ngũ điều dưỡng và kỹ thuật y trong công tác chăm sóc, điều trị người bệnh.

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ngày Quốc tế điều dưỡng cũng là kỷ niệm 206 năm sinh nhật của bà Florence Nightingale (12.5.1820 -12.5.2026) tổ sư ngành điều dưỡng hiện đại.

Chủ đề năm 2026: "Our Nurses. Our Future. Empowered Nurses Save Lives" - Điều dưỡng của chúng ta. Tương lai của chúng ta. Trao quyền cho điều dưỡng cứu sống nhiều người.

Đây là thông điệp của Hội đồng Điều dưỡng quốc tế (The International Council of Nurses - ICN) nhằm nhấn mạnh về việc tăng cường hệ thống y tế thông qua đầu tư vào điều dưỡng, ghi nhận tầm ảnh hưởng to lớn của họ và giải quyết những thách thức về nguồn nhân lực toàn cầu.

Điều dưỡng dành hết tâm sức cho người bệnh

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Giám đốc bệnh viện đã gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể điều dưỡng, kỹ thuật y đã luôn tận tụy, âm thầm cống hiến vì người bệnh.

Ông cũng nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp tôn vinh nghề điều dưỡng mà còn là thời điểm ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của lực lượng đặc biệt này.

"Trong quá trình điều trị, bác sĩ là người định hướng chuyên môn, nhưng điều dưỡng mới là lực lượng dành nhiều thời gian nhất để trực tiếp chăm sóc, theo dõi và đồng hành cùng người bệnh. Thời gian tiếp xúc của điều dưỡng với bệnh nhân có thể chiếm từ 35 - 50%, thậm chí lên đến 60 - 65% tại các khoa hồi sức, cấp cứu", lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy nói.

Điều dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy đồng hành cùng người bệnh ẢNH: BV

Không chỉ thực hiện y lệnh, đội ngũ điều dưỡng còn đóng vai trò ổn định tâm lý, tiếp thêm niềm tin và động lực cho người bệnh trong suốt quá trình điều trị. Thành công của một ca bệnh luôn là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và điều dưỡng, đặc biệt vai trò của điều dưỡng được khẳng định rõ nét hơn trong bối cảnh y học hiện đại, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ ngày càng phát triển.

"Nhưng dù công nghệ có tân tiến ra sao thì hình ảnh người điều dưỡng tận tâm, nhân ái vẫn là yếu tố không thể thay thế trong hành trình chăm sóc sức khỏe người bệnh" bác sĩ Phạm Thanh Việt nhấn mạnh.

Áp lực, gian nan và cả nỗi sợ hãi

Theo chia sẻ của lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1, nghề y là một nghề đặc biệt. Chỉ khi chứng kiến người bệnh đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, người ta mới thấu hiểu hết sự đặc biệt cũng như áp lực của nghề. Công việc điều dưỡng có áp lực, mệt mỏi, khó khăn, gian nan và cả những nỗi sợ hãi. Thế nhưng, đằng sau chiếc áo blouse trắng, họ còn là người mẹ, người con trong gia đình; đôi khi vì tính chất công việc mà chính họ cũng không thể chăm sóc con cái hay người thân khi đau bệnh.

Nhưng sau tất cả, niềm hạnh phúc của người điều dưỡng lại vô cùng giản dị: đó là những cái nắm tay, ánh mắt rạng rỡ, nụ cười vui tươi và lời cảm ơn từ người bệnh, thân nhân. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ để tiếp thêm động lực cho họ tiếp tục gắn bó với nghề.

Điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày đêm chăm sóc bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man ẢNH: DUY TÍNH

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, với đặc thù chăm sóc sức khỏe trẻ em, điều dưỡng nhi khoa không chỉ là nhân viên y tế mà còn là người cha, người mẹ, người bạn đồng hành của các em nhỏ. Họ giúp chuyển tải những thuật ngữ, y lệnh chuyên môn khô khan thành lời giải thích dễ hiểu dành cho phụ huynh; dùng sự yêu thương và nhẫn nại để xoa dịu nỗi sợ hãi của các em, giúp các em thêm vững tin trong quá trình điều trị.

Đó còn là những lời vỗ về, cái ôm an ủi khi các em đau đớn mà không có người thân bên cạnh. Trước cửa phòng mổ, những lời động viên hay vài câu pha trò từ các cô chú điều dưỡng cũng đủ giúp các bé và gia đình bước vào ca phẫu thuật với tâm thế nhẹ nhàng và vững tâm hơn.

Lực lượng âm thầm nhưng không thể thiếu "Có những lúc người bệnh không nhớ tên bác sĩ điều trị, nhưng sẽ luôn nhớ người điều dưỡng đã thức trắng đêm theo dõi từng nhịp thở, động viên một ánh mắt, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ trong những lúc khó khăn nhất. Điều dưỡng là lực lượng âm thầm nhưng không thể thiếu của hệ thống y tế. Không chỉ chăm sóc người bệnh tại bệnh viện, ngày nay đội ngũ điều dưỡng còn giữ vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc liên tục tại địa bàn dân cư. Một hệ thống y tế nhân văn không chỉ được tạo nên bởi kỹ thuật hiện đại, mà còn bởi sự tận tâm, kiên nhẫn và lòng yêu nghề của những người làm công tác chăm sóc người bệnh. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sự trân trọng đến tất cả điều dưỡng - những người đang lặng thầm góp phần giữ gìn sự sống và mang lại niềm tin cho người bệnh mỗi ngày". (Trích thư gửi đến điều dưỡng ngành y tế TP.HCM của PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM).

Một số hình ảnh ấn tượng của đội ngũ điều dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy trong hành trình chăm sóc, giữ sự sống cho người bệnh. Ảnh do Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện.

Những cái nắm tay truyền thêm sức mạnh cho bệnh nhân

Tận tụy với công việc bên giường bệnh

Tận tâm, kiên nhẫn và lòng yêu nghề của những người làm công tác chăm sóc người bệnh

Động viên tinh thần bệnh nhân

Những giây phút rảnh rỗi, điều dưỡng tranh thủ nghỉ ngơi, gọi điện cho người thân

Chuẩn bị cho ca mổ