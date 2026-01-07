Gần 100 điều dưỡng Quân y phía nam tranh tài ở hội thi điều dưỡng giỏi

Ngày 7.1, tại TP.HCM, Bệnh viện Quân y 175, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc hội thi "Điều dưỡng giỏi các bệnh viện Quân đội năm 2026" với sự tham gia của gần 100 điều dưỡng viên tiêu biểu đang công tác tại các bệnh viện Quân y trong toàn quân.

Hội thi là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam (16.4.1946 - 16.4.2026) và vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Các thí sinh tham gia phần thi thực hành ẢNH: BVCC

Chương trình diễn ra từ ngày 6 - 8.1 với 4 phần thi: thi kiến thức tổng hợp; thi thực hành kỹ thuật chuyên môn; thi trang phục y tế và giao tiếp ứng xử; thi video clip. Các phần thi được thiết kế sát thực tiễn, phản ánh toàn diện năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm và tác phong nghề nghiệp của điều dưỡng Quân y.

Phát biểu khai mạc, thiếu tướng, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y, nhấn mạnh hội thi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị tại các cơ sở Quân y; tạo môi trường rèn luyện, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đội ngũ điều dưỡng trong toàn quân. Qua đó, tiếp tục xây dựng lực lượng điều dưỡng vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy phục vụ bộ đội và nhân dân trong mọi tình huống.

Các điều dưỡng Quân y tranh tài tại hội thi điều dưỡng giỏi năm 2026 ẢNH: BVCC

Dự kiến, hội thi bế mạc và trao giải vào sáng 8.1, đồng thời tổng hợp kết quả để nhân rộng những mô hình, giải pháp hiệu quả.

Cùng ngày, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình nâng cao hiểu biết về ghép thận và tuân thủ điều trị sau ghép thận. Chương trình thu hút khoảng 200 đại biểu là bệnh nhân ghép thận, bệnh nhân suy thận mạn có lọc máu, người mắc bệnh lý hệ niệu, thân nhân người bệnh cùng đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia.

Tại chương trình, những chia sẻ chân thực từ các bệnh nhân ghép thận đã tạo nên không khí lắng đọng. Đó là trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi - ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 175; bệnh nhân được ghép thận từ người hiến chết não và ca ghép mẹ hiến thận cho con.

Những câu chuyện về quãng thời gian lọc máu kéo dài, áp lực tinh thần, khó khăn kinh tế, cho đến khoảnh khắc vỡ òa khi được ghép thận và quyết tâm tuân thủ điều trị sau ghép đã tạo sự đồng cảm sâu sắc, tiếp thêm niềm tin cho nhiều người bệnh đang chờ ghép.

Chương trình còn bố trí trạm tư vấn, kiểm tra sức khỏe nhanh, hướng dẫn người bệnh ghi nhật ký theo dõi sức khỏe tại nhà và phát sổ tay chăm sóc sau ghép, góp phần nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người bệnh.