Bệnh viện S.I.S Cần Thơ khánh thành hệ thống X-quang nhũ ảnh 3D

Ngày 20.10, Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt hệ thống X-quang nhũ ảnh 3D MAMMOMAT Revelation tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của Siemens Healthineers.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ ra mắt hệ thống X-quang nhũ ảnh 3D ẢNH: THANH DUY

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết hằng năm thế giới có khoảng 2,4 triệu người mắc ung thư tuyến vú, còn tại Việt Nam trung bình khoảng 24.000 ca, đa số trường hợp phát hiện đều giai đoạn muộn, rất khó điều trị. Trước thực trạng đó, bệnh viện đã đầu tư công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại hỗ trợ phát hiện và đánh giá sớm các tổn thương tuyến vú, nhằm nâng cao hơn công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Điểm nổi bật của hệ thống nhũ ảnh 3D là có góc rộng 50°. Khác với nhũ ảnh 2D, công nghệ chụp cắt lớp tuyến vú ghi hình ở nhiều góc chiếu và tái tạo thành các lát cắt mỏng chỉ khoảng 1 mm. Trên hệ thống MAMMOMAT Revelation, góc quét rộng 50° giúp phân tách các cấu trúc mô, giảm ảnh hưởng của hiện tượng chồng lấp, hỗ trợ bác sĩ đánh giá các bất thường như khối u và vùng bất đối xứng.

Hệ thống còn được trang bị công nghệ PRIME nhằm tối ưu liều tia X trong quá trình chụp nhũ ảnh. Trong những điều kiện áp dụng phù hợp, công nghệ này có thể giúp giảm liều tia X đến 30%. Đáng chú ý, việc trang bị phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) Transpara trên hệ thống sẽ hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh phát hiện và diễn giải những vùng đáng ngờ trên ảnh chụp nhũ ảnh chính xác hơn.

Các đại biểu tham quan hệ thống X-quang nhũ ảnh 3D tại Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ

ẢNH: THANH DUY

Ung thư vú là một trong những bệnh lý phổ biến hiện nay

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, cho biết bệnh ung thư vú là một trong những bệnh lý phổ biến hiện nay và đứng đầu trong những nguyên nhân gây tử vong ở phụ nữ. Tuy nhiên, hệ thống tầm soát về ung thư vú tại Việt Nam chưa được triển khai đồng bộ. Việc Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ đầu tư hệ thống chụp nhũ ảnh 3D rất có ý nghĩa đối với phụ nữ ở Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ mong muốn bệnh viện phát huy tinh thần chia sẻ cùng bệnh nhân nghèo nhiều năm qua. Bằng việc tiếp tục có những chương trình hỗ trợ miễn phí, liên kết giúp đỡ những phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, yếu thế có cơ hội được tầm soát ung thư vú sớm.

Cùng ngày, Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Vai trò của nhũ ảnh trong tầm soát ung thư vú", quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và bệnh lý tuyến vú trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ.