Chiều 5.2.2024, Công ty cổ phần Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) đăng tải thông cáo báo chí lên trang fanpage chính thức về việc khởi kiện Công ty cổ phần quảng cáo Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) lên TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đòi Công ty Sen Vàng hoàn trả số tiền 400 triệu đồng.

Bệnh viện thẩm mỹ Nam An tiếp tục khởi kiện Sen Vàng

Đây cũng là lần thứ hai Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng.

Theo thông cáo báo chí, ngày 2.2.2024, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã gửi đơn lên TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) kiện Công ty Sen Vàng liên quan đến việc hợp tác để quảng bá thương hiệu thông qua Cuộc thi Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023).

Theo đơn khởi kiện, do có mối quan hệ là đối tác trong lĩnh vực quảng cáo liên quan đến nội dung quảng bá thương hiệu, trong tháng 9.2023, giữa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An và Công ty Sen Vàng có thoả thuận liên quan đến việc hợp tác để quảng bá thương hiệu.

"Trong dự thảo ký kết hợp đồng, giá trị của hợp đồng là 3 tỉ đồng." - Bà Lan cho biết.

Cụ thể, Công ty Sen Vàng sẽ thực hiện các công việc quảng bá cho Bệnh viện thẩm mỹ Nam An thông qua Cuộc thi Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 với tư cách doanh nhân Nguyễn Thị Như Lan là giám khảo cuộc thi này.



Theo đơn khởi kiện, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An và Công ty Sen Vàng dự kiến ký kết hợp vào ngày 7.9.2023 do Công ty Sen Vàng soạn thảo để thực hiện nội dung quảng bá thương hiệu. Do tin tưởng vào đối tác nên Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An đã thanh toán số tiền là 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm dự kiến ký kết hợp đồng đến nay, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An chưa được Công ty Sen Vàng cung cấp các tài liệu chứng minh Sen Vàng là Ban tổ chức của cuộc thi, Sen Vàng có thẩm quyền ký kết hợp đồng với tổ chức/cá nhân làm ban giám khảo cuộc thi.

Đêm chung kết Cuộc thi Miss Grand International 2023

Đồng thời, theo bà Nguyễn Thị Như Lan, bà được ký kết hợp đồng là ban giám khảo cuộc thi nhưng không được tham gia nhận xét, đánh giá, lựa chọn các thí sinh; không được thực hiện vai trò của ban giám khảo.

Bà Lan chia sẻ: "Vì tôi thấy khi đi cùng với hợp đồng này, tôi không được là ban giám khảo và đổi quyền lợi là quảng bá hình ảnh của các cô hoa hậu tôi đã phẫu thuật thì cũng không được quảng bá hình ảnh, nên tôi yêu cầu hoàn tiền và không được hoàn thiện, tôi mới phải nhờ sự can thiệp của pháp luật".

Trước đó, tháng 12.2023, TAND quận Bình Thạnh thụ lý vụ kiện về tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỉ đồng giữa nguyên đơn là Bệnh viện thẩm mỹ Nam An và bị đơn là Công ty Sen Vàng, liên quan đến Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Việt Nam 2023).



Theo thông cáo báo chí của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, Công ty Sen Vàng có những vi phạm hợp đồng, xâm phạm lợi ích của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An. Đồng thời, bệnh viện đã gỡ toàn bộ hình ảnh đại sứ thương hiệu Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương.