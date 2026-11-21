Ngày 21.11, BS Huỳnh Ngọc Hớn, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa thực hiện hội chẩn cùng Trạm y tế xã Long Hòa, xác định một người bệnh bị đứt 3 dây chằng khớp gối tại tuyến xã để chuyển tuyến mổ.

Hội chẩn từ trạm y tế, phát hiện tổn thương phức tạp

Trước đó, ngày 12.11, nữ bệnh nhân 58 tuổi đến khám tại Trạm y tế xã Long Hòa khám sau chấn thương khớp gối do tai nạn sinh hoạt.

Thông qua hệ thống Telemedicine, các bác sĩ luân phiên của Bệnh viện Trưng Vương phối hợp đội ngũ y tế địa phương kết nối hội chẩn cùng bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Ngọc Hớn và bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bảo Quốc, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trưng Vương.

Qua thăm khám trực tuyến và phân tích hình ảnh chẩn đoán, các chuyên gia xác định người bệnh có tổn thương phức tạp, cần can thiệp chuyên khoa. Người bệnh được hướng dẫn chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương, nhập viện ngày 16.11 để tiếp tục đánh giá và điều trị.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Trưng Vương xác định người bệnh bị đứt đồng thời 3 dây chằng khớp gối trái; dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau và dây chằng bên trong, kèm rách thân sụn chêm trong.

Đáng chú ý, người bệnh có bệnh lý nền đái tháo đường tuýp 2 và tăng huyết áp, vì vậy đòi hỏi phải kiểm soát tốt các chỉ số nội khoa trước phẫu thuật.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bảo Quốc cùng ê kíp thực hiện phẫu thuật nội soi tái tạo đồng thời ba dây chằng khớp gối trái cho bệnh nhân ngày 19.11 ẢNH: BVCC





Phẫu thuật nội soi tái tạo đồng thời 3 dây chằng

Ngày 19.11, bác sĩ Nguyễn Bảo Quốc cùng ê kíp Khoa Chấn thương chỉnh hình và Khoa Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật nội soi, xử trí đồng thời các tổn thương trong một lần mổ kéo dài 1 giờ 40 phút.

Ê kíp thực hiện khâu bảo tồn sụn chêm trong, sử dụng gân tự thân để tái tạo 3 dây chằng theo cấu trúc giải phẫu, kết hợp hệ thống cố định chuyên dụng. Kiểm tra sau tái tạo ghi nhận khớp gối đạt độ vững tốt, vận động không kẹt khớp.

Người bệnh tiếp tục được theo dõi hậu phẫu, kiểm soát bệnh lý nền và sẽ được hướng dẫn phục hồi chức năng theo từng giai đoạn.

Sức khỏe bệnh nhân ổn định sau ca mổ và được bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị ẢNH: BVCC

Kết nối chuyên môn, nâng cao năng lực y tế cơ sở

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Hớn chia sẻ, ca phẫu thuật là kết quả cụ thể từ chương trình 12 tháng đồng hành toàn diện nâng cao năng lực y tế cơ sở giữa Bệnh viện Trưng Vương và 6 trạm y tế, trong đó có Trạm y tế xã Long Hòa, thông qua mô hình bác sĩ luân phiên kết hợp hệ thống Telemedicine.

Việc phối hợp này giúp các bác sĩ bệnh viện hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ y tế địa phương trong thăm khám, phát hiện, đánh giá và định hướng xử trí bệnh lý. Đối với những trường hợp cần can thiệp chuyên sâu, người bệnh được kết nối hội chẩn và hướng dẫn chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

"Qua trường hợp người bệnh 58 tuổi, mô hình kết nối giữa bệnh viện và Trạm y tế xã Long Hòa cho thấy vai trò trong phát hiện tổn thương, hội chẩn qua Telemedicine và chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị chuyên sâu kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ tuyến cơ sở", bác sĩ Huỳnh Ngọc Hớn nhấn mạnh.