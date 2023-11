Bệnh viện Từ Dũ cứu sống nhiều trẻ sinh non

Ngày thế giới vì trẻ sinh non là ngày hướng tới việc nâng cao nhận thức về những khó khăn của việc sinh non và tôn vinh cuộc sống của trẻ sinh non cũng như gia đình của các em trên toàn thế giới. Sinh non là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 15 triệu trẻ sinh non (cứ 10 trẻ thì có 1 trẻ sinh non). Ở Việt Nam, có khoảng 60% trường hợp tử vong ở trẻ là các bé mới sinh.

Chủ đề "Da kề da ngay sau sinh: thực hành đơn giản, tác động tối ưu" được Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tiếp xúc da kề da ngay sau sinh và chăm sóc KMC dành cho trẻ sinh non.

Ngày thế giới vì trẻ sinh non cũng hướng tới việc nâng cao nhận thức về những khó khăn của việc sinh non, cũng như giáo dục cộng đồng về những rủi ro và hậu quả của sinh non.