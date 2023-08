Bệnh viện Từ Dũ lần đầu can thiệp tắc mạch bướu máu bánh nhau thành công

Ngày 29.8, bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), cho biết việc phối hợp sản - nhi lần đầu tiên đã can thiệp mạch bướu máu bánh nhau thành công, cứu sống được thai nhi từ trong bụng mẹ.



Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Nhựt Thư Hương, Trưởng khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ, cho biết thêm: sản phụ V.T.T.N (35 tuổi, ngụ Tây Ninh) được phát hiện bướu máu bánh nhau lúc thai 17 tuần và khối bướu ngày càng phát triển.

Đến 26 tuần, sản phụ được Bệnh viện Từ Dũ hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng 1 và chẩn đoán có bướu máu bánh nhau gây thiếu máu và phù thai, suy thai… Kích thước bướu máu bánh nhau to bằng cái chén.

Tắc mạch nuôi bướu máu bánh nhau BVVC

"Nếu không can thiệp thì khối bướu máu sẽ gây nhiều biến chứng. Theo đó, 30% sẽ gây chuyển dạ sinh non và tỷ lệ tử vong lên đến hơn 50%. Bệnh viện cũng không thể đưa em bé ra ở thời điểm 26 tuần", bác sĩ Thư Hương nói.

Sản phụ được chỉ định can thiệp tắc mạch máu nuôi bướu. Thủ thuật này được thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ, phối hợp ê kíp của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 vào lúc thai 26,5 tuần. Sau đó thai nhi được truyền máu.

Theo bác sĩ Thư Hương, trước giờ, với những ca như trên thì chỉ điều trị hỗ trợ, tức là em bé có thiếu máu thì truyền máu, phù tim thì sử dụng thuốc trợ tim chứ chưa điều trị gốc là tắc mạch máu nuôi bướu bánh nhau và nguyên nhân gây thiếu máu cho em bé, tức chưa điều trị trúng đích.

10 ngày trước, sản phụ nhập viện để được theo dõi sát vì khối bướu máu bánh nhau to, dày, dính và có nguy cơ băng huyết sau sinh, hơn nữa người mẹ có vết mổ cũ…

Sáng 29.8, y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã mổ bắt con thành công cho sản phụ BVCC

Sáng 29.8, tức thai nhi đến thời điểm 37,5 tuần, Bệnh viện Từ Dũ đã mổ bắt con cho sản phụ. Dự phòng được các tình huống nguy cơ băng huyết, ê kíp bác sĩ đã kiểm soát được chảy máu trong vòng 2 phút sau mổ, em bé chào đời phát triển tốt, cân nặng 2,9 kg.

Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, đây là trường hợp can thiệp nội mạch gây tắc mạch chọn lọc điều trị bướu máu bánh nhau thành công tại Việt Nam, can thiệp lúc thai 26,5 tuần. Vì là lần đầu tiên can thiệp, tất cả mọi người thấp thỏm vì nguy cơ chảy máu, nhau bong non, thai nhi tử vong…