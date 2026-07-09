Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình cấp cứu thành công ca bệnh trong ngày đầu mở cửa

Sáng 9.7, trong ngày chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận ca cấp cứu đầu tiên. Ca mổ sau đó được thực hiện thành công, bệnh nhân đã được ổn định về sức khỏe.

Theo đó, bệnh nhân là N.K.A (18 tuổi), trú tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình. Qua chia sẻ của người nhà, khoảng 22 giờ ngày 8.7, bệnh nhân gặp tai nạn sinh hoạt. Sau tai nạn, người bệnh tỉnh táo nhưng đau nhiều và hạn chế vận động cổ chân trái. Bệnh nhân sau đó được sơ cứu tại bệnh viện tuyến cơ sở rồi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cấp cứu.

PGS - TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cùng ê kíp thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình ẢNH: FANPAGE BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị gãy kín hai mắt cá chân trái. Ngay sau khi hội chẩn, ê kíp chuyên môn đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu kết hợp xương, giúp người bệnh được điều trị kịp thời ngay tại cơ sở Ninh Bình.

Việc tiếp nhận ca cấp cứu và triển khai ca phẫu thuật đầu tiên ngay trong ngày khai trương không chỉ là dấu mốc chuyên môn quan trọng mà còn hiện thực hóa mục tiêu đưa kỹ thuật cao, đội ngũ bác sĩ tuyến cuối và chất lượng điều trị của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến gần người dân hơn.

Các cựu chiến binh đến thăm khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trong ngày 9.7 ẢNH: FANPAGE BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Từ hôm nay, nhiều người bệnh tại Ninh Bình và các tỉnh lân cận sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh. Khoảng cách địa lý được rút ngắn, cơ hội điều trị kịp thời được mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại địa phương.

PGS-TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết cơ sở Ninh Bình là một khối trong thể thống nhất với cơ sở 1 ở Hà Nội. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào hoạt động 320 giường bệnh, điều động hơn 400 y, bác sĩ và nhân viên từ cơ sở Hà Nội về làm việc.

"Đến cuối năm 2027, quy mô sẽ được nâng lên 1.000 giường; trường hợp nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao, bệnh viện sẽ đẩy nhanh tiến độ mở rộng", PGS - TS Dương Đức Hùng cho biết thêm.

Được biết, sáng cùng ngày, đã có gần 300 cán bộ, cựu chiến binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách trên địa bàn 2 phường Phủ Lý, Liêm Tuyền được các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện khám, tư vấn sức khỏe tại bệnh viện.