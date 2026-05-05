Bênh vực cha, con trai đánh và bóp cổ người hành hung đến tử vong

Sáng 5.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ xô xát khiến một người tử vong, xảy ra trên địa bàn xã Tân Hưng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 4.5, ông L.V.N (64 tuổi, ở xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh - trước đây là huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) trêu ghẹo ông Nguyễn Văn Trương (47 tuổi, nhà đối diện) khi thấy ông này đi nhậu về ngang nhà.

Hiện trường vụ xô xát khiến ông Trương tử vong ẢNH: B.B

Bực tức nhưng ông Trương không nói gì mà về nhà lấy cây kéo rồi quay lại đâm nhiều nhát vào người ông N. khiến ông bị thương nặng.

Trên đường đi làm về, thấy cha ruột bị hành hung, Lê Văn Rãi (43 tuổi, con trai ông N.) vào can ngăn và xảy ra xô xát với ông Trương. Trong lúc xô xát, Rãi đã đánh và bóp cổ khiến ông Trương bất tỉnh, sau đó tử vong tại Trung tâm y tế khu vực Tân Hưng.

Cơ quan công an đang tạm giữ Lê Văn Rãi để điều tra làm rõ hành vi đánh và bóp cổ khiến ông Trương tử vong.