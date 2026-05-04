Lật xe tải ở Quảng Trị, tài xế tử vong trong cabin

Bá Cường
04/05/2026 18:45 GMT+7

Khi đang đổ bột đá trên xe xuống, chiếc xe tải bất ngờ bị lật khiến một tài xế ở Quảng Trị tử vong trong cabin xe.

Chiều nay 4.5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe khiến một tài xế tử vong.

Quảng Trị: Lật xe tải, tài xế tử vong trong cabin - Ảnh 1.

Xe tải bị lật khiến tài xế tử vong trong cabin xe

ẢNH: B.H

Vụ việc xảy ra vào 13 giờ 45 phút chiều nay 4.5, ông H.H.D (49 tuổi, ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe ô tô tải biển số 73H - 028.xx kéo theo rơ moóc đến đổ bột đá tại khu vực thôn Bến Hà (xã Cồn Tiên, Quảng Trị).

Khi đang đổ số bột đá trên thùng xe xuống bãi thì chiếc xe bất ngờ bị lật khiến tài xế D. bị thương và tử vong trong cabin.

Hiện tại, nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thi thể tài xế D. đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Lật xe ô tô tải dưới chân đèo Violak, 2 người tử vong trong đêm

Vụ lật xe ô tô tải xảy ra trong đêm 2.5 trên quốc lộ 24 đoạn chân đèo Violak (Quảng Ngãi) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
