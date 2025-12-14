Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Phá cửa xe ô tô tải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin

Hải Phong
Hải Phong
14/12/2025 07:56 GMT+7

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi phá cửa xe ô tô tải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn giao thông.

Sáng nay 14.12, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa kịp thời giải cứu tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, lúc 19 giờ 42 tối qua 13.12, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn giao thông khi ô tô tải BS 89H-005.XX va chạm vào đuôi sơ mi rơ mooc của xe container BS 51D-602.XX tại ngã ba đường dẫn cao tốc vào QL1 thuộc địa bàn xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Phá cửa xe ô tô tải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin- Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ phá cửa xe ô tô tải, cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin

ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Vụ tai nạn khiến tài xế xe ô tô tải bị mắc kẹt trong cabin, không thể ra ngoài được.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, dùng banh cắt thủy lực phá cửa xe ô tô tải cứu tài xế, đưa ra ngoài.

Quảng Ngãi: Phá cửa xe ô tô tải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin- Ảnh 2.

Tài xế được đưa ra khỏi cabin và bàn giao cho nhân viên y tế sơ cứu

ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Tài xế được bàn giao cho nhân viên y tế đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Ba xe tải tông nhau, cảnh sát phá cửa ca bin giải cứu tài xế

Ba xe tải tông nhau, cảnh sát phá cửa ca bin giải cứu tài xế

Ba xe tải tông nhau khiến 4 người bị thương, tài xế mắc kẹt trong ca bin được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định phá cửa, giải cứu ra ngoài.

Khám phá thêm chủ đề

tài xế tai nạn giao thông Quảng Ngãi cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận