Quảng Ngãi: Phá cửa xe ô tô tải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin

Sáng nay 14.12, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa kịp thời giải cứu tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, lúc 19 giờ 42 tối qua 13.12, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn giao thông khi ô tô tải BS 89H-005.XX va chạm vào đuôi sơ mi rơ mooc của xe container BS 51D-602.XX tại ngã ba đường dẫn cao tốc vào QL1 thuộc địa bàn xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ phá cửa xe ô tô tải, cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Vụ tai nạn khiến tài xế xe ô tô tải bị mắc kẹt trong cabin, không thể ra ngoài được.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, dùng banh cắt thủy lực phá cửa xe ô tô tải cứu tài xế, đưa ra ngoài.

Tài xế được đưa ra khỏi cabin và bàn giao cho nhân viên y tế sơ cứu ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Tài xế được bàn giao cho nhân viên y tế đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.