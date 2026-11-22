Khoảng 9 giờ sáng, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ phát cơm trưa, nhưng trước Bếp ăn Thiện Tâm trên đường số 9 (P.Bình Thới, TP.HCM) đã có khá đông người xếp hàng chờ đến lượt vào bàn dùng bữa. Phần lớn là những cô chú lớn tuổi, mưu sinh bằng nghề bán vé số, làm bảo vệ hoặc lao động tự do.

Đang đợi đến lượt, chị Nguyễn Thị Đạt (quê Quảng Ngãi) cho biết đã ăn trưa ở đây rất nhiều lần. Chị vào TP.HCM bán vé số để kiếm sống, mỗi ngày bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng và thường đến 11 giờ đêm mới trở về phòng trọ. Với mức thu nhập bấp bênh, chị Đạt phải tính toán từng khoản chi tiêu. Vì vậy, những suất cơm 0 đồng rất có ý nghĩa với chị. "Có cơm trưa miễn phí, tôi đỡ được 35.000 đồng tiền ăn. Các bạn trẻ còn ưu tiên cho những người bán vé số vào ăn trước để chúng tôi kịp quay lại công việc", chị Đạt chia sẻ.

Để kịp có những suất cơm nóng hổi, các thành viên của Bếp ăn 0 đồng Thiện Tâm phải chuẩn bị từ sớm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Anh Lâm Văn Toàn, làm bảo vệ tại một quán cà phê gần bếp ăn, cũng tranh thủ mang cà mèn đến nhận cơm vào giờ trưa. "Tôi làm ở đây từ 7 giờ sáng, cứ đến giờ trưa là mang cà mèn qua bếp lấy đồ ăn, tiết kiệm được một khoản tiền mỗi ngày", anh nói.

Đảm nhận việc điều phối bên ngoài, đón tiếp và giữ trật tự cho bà con, anh Huỳnh Thanh Toàn (32 tuổi) cho biết bếp ăn mới hoạt động tại địa điểm này được khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, hành trình làm thiện nguyện của nhóm đã bắt đầu từ trước đó khá lâu.

Theo anh Toàn, từ tháng 7.2024, nhóm của anh tổ chức nấu cơm tại nhà rồi mang đến phát tại Bệnh viện Nhân dân 115. Ban đầu, chỉ có một vài anh chị em, bạn bè thân thiết cùng tham gia. Qua thời gian, mọi người giới thiệu thêm người thân, bạn bè đến phụ giúp, đến nay nhóm đã có khoảng 50 thành viên. "Những lần đi phát cơm ở bệnh viện, nhìn thấy nụ cười của mọi người khi nhận được phần ăn, tụi mình cảm thấy những việc làm tuy nhỏ bé nhưng mang lại niềm vui cho người khác. Chính tình người và mong muốn sẻ chia nhiều hơn đã thôi thúc nhóm xây dựng bếp ăn 0 đồng như hiện nay", anh Toàn kể.

Hiện bếp hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Theo anh Toàn, các thành viên trong nhóm đều có công việc riêng, nhưng vào buổi sáng, họ lại tranh thủ có mặt tại bếp. Người phụ trách nấu nướng, người sơ chế thực phẩm, chuẩn bị và chia phần ăn, người rửa chén, dọn dẹp... Đáng chú ý, toàn bộ chi phí duy trì bếp hiện do các thành viên tự đóng góp, nhóm không nhận tiền quyên góp từ bên ngoài. Nếu có người muốn chung tay, nhóm chỉ nhận nhu yếu phẩm như gạo, trái cây để bổ sung vào các bữa ăn. Với số gạo được mọi người gửi tặng, anh Toàn cho biết thỉnh thoảng tổ chức những phiên chợ nhỏ, tặng quần áo và gạo cho bà con.