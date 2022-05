'Besame Mucho' được mua bản quyền, có phiên bản song ca cùng lời Việt mới

Besame Mucho là một bài hát điệu bolero được Consuelo Velázquez sáng tác năm 1940 và đã được người yêu nhạc Việt mê đắm qua bản dịch - đặt lời Việt của các nhạc sĩ: Trường Kỳ (Yêu nhau đi), Y Vân (Đời là giấc mơ), Phong Vũ (Giấc mơ xưa). Cũng vì quá yêu thích ca khúc lẫn câu chuyện về hoàn cảnh ra đời bài hát này mà tác giả J Tran đã quyết định mua bản quyền để viết nên lời mới dành cho giai điệu quyến rũ lòng người này.

Với phiên bản lời Việt mới The Dream (Mơ), anh “đặt cược” ca khúc vào hai giọng ca Huyền Cadie và Nathan Lee. “Trước nay, tôi luôn mến mộ giọng hát trầm ấm của Nathan Lee. Còn ở Huyền Cadie, tôi nhận thấy nơi cô ca sĩ trẻ này một tiềm năng với giọng hát có chiều sâu và nội lực", tác giả J Trần cho biết.

Theo anh, Besame Mucho đã được rất nhiều danh ca trên thế giới thể hiện, nhưng một bản song ca giữa một ca sĩ đã được công chúng biết đến và một giọng hát mới thì có lẽ là chưa. Vì vậy, khi gửi gắm "đứa con tinh thần" cho đôi song ca mới này, J Trần hy vọng The Dream (Mơ), qua bản phối của Hoàng Minh, sẽ trở thành một trong những phiên bản hết sức khác biệt và thú vị của Besame Mucho.





Lần đầu hát cùng Huyền Cadie, Nathan Lee cho biết: “Từ trước tới nay tôi luôn rất cân nhắc khi song ca với một ai đó. Những ca sĩ nữ mà tôi từng hợp tác như: Mỹ Lệ, Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh... đều là những người chị thân thiết mà tôi có được sự đồng cảm trong âm nhạc và ăn ý khi phối hợp thể hiện. Với Huyền Cadie, tôi có một sự trải nghiệm mới khá thú vị”. Huyền Cadie cũng là ca sĩ được anh mời tham gia diễn xuất trong sản phẩm âm nhạc come back của mình hồi tháng 4 vừa qua – MV Yêu thương quay về.

Là một ca sĩ trẻ trưởng thành trong một cuộc thi âm nhạc đúng nghĩa - The Cover Show, Huyền Cadie chia sẻ, cô cảm thấy mình may mắn khi được Nathan Lee quan tâm, giúp đỡ, cũng như được đơn vị sản xuất The Cover Show tạo điều kiện để thực hiện MV The Dream (Mơ) - mang đến một phiên bản mới của Besame Mucho, sau khi đăng quang cuộc thi.