Beyoncé biểu diễn cùng con gái ở quê nhà

Nữ ca sĩ Beyoncé xuất hiện trên sân khấu sân vận động NRG ở quê nhà Houston (Mỹ) vào ngày 25.12, mở màn chương trình bằng một chú ngựa trắng và biểu diễn ca khúc ăn khách 16 Carriages.

Sau khi xuống ngựa, nữ ca sĩ hát bài Blackbird cùng các ca sĩ nhạc đồng quê Tanner Addlell, Brittany Spencer, Tiera Kennedy và Reyna Roberts.

Beyoncé gây ấn tượng với bộ đồ bó màu trắng và quần dài đính pha lê cùng chiếc mũ cao bồi trắng. Cô mời những nghệ sĩ khách mời đặc biệt, như Shaboozey và Post Malone, biểu diễn lần lượt các ca khúc Sweet Honey Buckiin' và Levii's Jeans.

Cựu thành viên nhóm nhạc Destiny's Child cũng trình bày ca khúc Ya Ya, Jolene và My House.

Đến bài Texas Hold 'Em, con gái lớn của Beyoncé và Jay-Z là Blue Ivy bước ra sân khấu để nhảy theo điệu nhạc.

Chương trình đánh dấu lần đầu tiên Beyoncé (43 tuổi) biểu diễn các bài hát trong album phòng thu mới nhất của cô kể từ khi phát hành vào tháng 3.2024.

Beyoncé trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Album nhạc đồng quê của Billboard ẢNH: REUTERS

Tháng trước, ban tổ chức giải bóng bầu dục Mỹ (NFL) và Netflix đã thông báo rằng nữ nghệ sĩ giành được nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử Grammy sẽ là tâm điểm chú ý trong trận đấu tại quê nhà Houston của cô cùng một vài khách mời đặc biệt.

Album nhạc đồng quê Cowboy Carter của Beyoncé đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với một số đĩa đơn ăn khách như Texas Hold 'Em, 16 Carriages, đưa giọng ca Cuff It trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Album nhạc đồng quê của Billboard kể từ khi bảng xếp hạng này được thành lập vào năm 1964.

Vào tháng 9.2024, Beyoncé từng bảo vệ quyết định gây tranh cãi: không phát hành video ca nhạc cho album phòng thu thứ 7 và thứ 8 của cô, lần lượt là Renaissance và Cowboy Carter.

Cô chia sẻ trong bài viết trên tạp chí GQ số tháng 10.2024: "Tôi nghĩ điều quan trọng là trong thời đại mà chúng ta chỉ nhìn thấy hình ảnh, thế giới có thể tập trung vào tiếng nói".

Chủ nhân ca khúc Single Ladies cho biết hình ảnh đôi khi có thể "làm mất đi chất lượng giọng hát và âm nhạc".

"Nhiều năm làm việc chăm chỉ và tỉ mỉ cho một album mất hơn 4 năm! Chỉ cần âm nhạc là đủ. Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã trở thành hình ảnh. Tất cả chúng tôi đều có hình ảnh trong chuyến lưu diễn. Sau đó, chúng tôi có thêm nhiều hình ảnh hơn từ bộ phim của tôi", cô nói.

Beyoncé không còn xa lạ với việc biểu diễn tại các sự kiện thể thao lớn của NFL. Năm 2013, cô là người dẫn chương trình biểu diễn giữa giờ của trận đấu Super Bowl XLVII tại New Orleans, trình bày tất cả các bản hit đứng đầu bảng xếp hạng của mình, bao gồm Crazy in Love và Love on Top. Người mẹ của 3 đứa trẻ này (con gái Blue Ivy 12 tuổi và cặp song sinh Rumi - Sir 7 tuổi) cũng đưa 2 người bạn cũ trong nhóm nhạc Destiny's Child là Kelly Rowland và Michelle Williams đến biểu diễn ca khúc Independent Women, Pt. 1 và Bootylicious. 3 năm sau, Beyoncé cùng Coldplay và Bruno Mars có màn trình diễn hoành tráng tại Super Bowl 50.

Chương trình giải lao mới nhất của Beyoncé diễn ra ngay sau khi chồng cô, Jay-Z, bị cáo buộc cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi vào năm 2000 cùng với người bạn đang ngồi tù Sean "Diddy" Combs. 2 nam ca sĩ nhạc rap đã kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc.