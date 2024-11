Beyoncé và Taylor Swift dẫn đầu đề cử Grammy 2025

"Nữ hoàng toàn tài" Beyoncé đã tạo nên lịch sử trong lễ trao giải Grammy vào năm ngoái khi là người giành được nhiều chiến thắng nhất với 32 kèn vàng. Dẫu vậy, bà xã Jay-Z chưa bao giờ chạm tay vào giải thưởng Album của năm.

Tuy nhiên, đến Grammy 2025 với thành tích ấn tượng 11 đề cử, Beyoncé không chỉ tiếp tục giữ vững vị thế mà còn xuất hiện trong 3 hạng mục quan trọng là Album của năm, Ghi âm của năm và Bài hát của năm với ca khúc Cowboy Carter - bản hit đình đám ra mắt cuối tháng 3.

Beyoncé dẫn đầu Grammy 2025 với 11 đề cử ẢNH: INSTAGRAM BEYONCE

Năm nay, album Cowboy Carter của Beyoncé đã có cơ hội góp mặt ở hạng mục đề cử Album của năm và Album nhạc đồng quê hay nhất, trong khi ca khúc Texas Hold 'Em được đề cử giải thưởng Thu âm của năm và Bài hát của năm.

Sau Beyoncé, các ca sĩ Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar và Post Malone cùng nhận 7 đề cử. Sabrina Carpenter, Chappell Roan và Taylor Swift xếp sau với 6 hạng mục. Theo Variety, Beyoncé không phải cái tên duy nhất nổi bật trong lễ trao giải năm sau vì Taylor Swift, Billie Eilish, Chappell Roan và Sabrina Carpenter đều được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho bộ 3 giải thưởng lớn.

Taylor Swift lập kỷ lục là nữ ca sĩ đầu tiên 7 lần nhận đề cử Album của năm tại giải thưởng Grammy ẢNH: INSTAGRAM TAYLORSWIFT

Giải thưởng Album của năm được giới phê bình đánh giá là cuộc cạnh tranh giữa Beyoncé và siêu sao Taylor Swift - người được đề cử với album "kép" The Tortured Poets Department. Bên cạnh đó, ca khúc Fortnight của giọng ca 35 tuổi cũng góp mặt trong hạng mục Thu âm và Bài hát của năm. Fortnight được phát hành sau khi Taylor Swift tạo nên lịch sử Grammy vào tháng 2.2024 với tư cách là người đầu tiên giành giải Album của năm tới 4 lần.

Grammy 2025 là cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ nữ ẢNH: INDEPENDENT

Variety nhận định, Grammy năm nay sẽ là cuộc tranh tài gay cấn giữa các giọng ca nữ khi 6 trong 8 ứng viên ở hạng mục Album và Ghi âm của năm đều là các nữ nghệ sĩ. Năm ngoái, trong lễ trao giải Grammy lần thứ 66, các nghệ sĩ nữ cũng thống trị các hạng mục chính. Vào thời điểm đó, Billie Eilish giành giải Bài hát của năm cho ca khúc What Was I Made For? từ bộ phim Barbie, trong khi Miley Cyrus giành giải Bản thu âm của năm cho bản hit mùa hè Flowers.

Đáng chú ý, chỉ những bản thu âm được phát hành thương mại tại Mỹ từ ngày 16.9.2023 đến ngày 30.8.2024 mới đủ điều kiện để được đề cử cho lễ trao giải Grammy năm 2025.