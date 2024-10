Bầu cử Mỹ: Taylor Swift, rapper Ye ủng hộ ứng viên tổng thống nào?

Sự ủng hộ của các ngôi sao tầm cỡ đang có những tác động nhất định đến cuộc đua trở thành tổng thống Mỹ của hai ứng viên là bà Kamala Harris và ông Donald Trump.

Người nổi tiếng nào ủng hộ bà Kamala Harris trở thành tổng thống?

Đương kim Phó tổng thống Mỹ từ lâu đã nổi tiếng là có nhiều bạn bè làm trong ngành giải trí. Sự ủng hộ từ các ngôi sao dành cho bà Kamala Harris càng bùng nổ kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2024 và tán thành phó tướng của mình làm ứng viên Đảng Dân chủ.

Trong vài tuần qua, ca sĩ Beyoncé đã đóng góp hàng triệu USD và cho phép bà Harris sử dụng bài hát Freedom của cô làm nhạc nền cho chiến dịch tranh cử lịch sử của vị phó tổng thống 60 tuổi này.

Bà hoàng truyền hình Oprah Winfrey xuất hiện cạnh ứng viên tổng thống Kamala Harris trong một buổi vận động tranh cử của đảng Dân chủ ở bang Michigan (Mỹ)

ẢNH: NBC

Bên cạnh đó, hàng chục ca sĩ, diễn viên và người nổi tiếng đã tham gia các cuộc mít tinh, tổ chức các cuộc gọi online và sự kiện trực tuyến để gây quỹ cho ứng cử viên đảng Dân chủ, các tên tuổi đó có thể kể đến Jennifer Lawrence, Julia Roberts, JLo, Usher, Eminem, Megan Thee Stallion, George Clooney, Ariana Grande, Olivia Rodrigo…

Nữ ca sĩ tỉ phú Taylor Swift tuy không trực tiếp xuất hiện tại các cuộc vận động, nhưng trên tài khoản Instagram với hơn 283 triệu người theo dõi của mình, cô đã có một bài viết dài để lên tiếng ủng hộ bà Kamala Harris.

Ngoài giọng ca You Belong With Me, còn có nhiều ngôi sao khác ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của bà Kamala Harris theo nhiều cách lớn nhỏ khác nhau.

Cặp anh em đình đám của làng nhạc Mỹ - FINNEAS và Billie Eilish đã ủng hộ bộ đôi Kamala Harris và Tim Walz trong một video đăng trên Instagram, đồng thời khuyến khích người hâm mộ và những người theo dõi họ lên kế hoạch đi bỏ phiếu.

Trong khi đó, ca sĩ Bruce Springsteen gần đây đã gọi ông Donald Trump là “ứng cử viên tổng thống nguy hiểm nhất trong cuộc đời tôi”.

Người nổi tiếng nào muốn ông Donald Trump quay lại Nhà Trắng?

Bên kia chiến tuyến, số lượng người nổi tiếng ủng hộ tỉ phú Trump cũng không ít và vẫn luôn thể hiện sự ủng hộ không đổi dành cho ông trong nhiều năm qua.

Ngoài những người nổi tiếng đã dự Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2024, có thêm nhiều nhạc sĩ, diễn viên, diễn viên hài, vận động viên và nhân vật gây ảnh hưởng đã công khai bỏ phiếu cho ông Trump như người dẫn chương trình nổi tiếng Tucker Carlson, các diễn viên John Schneider, Taryn Manning, Victoria Jackson; đầu bếp Paula Deen; VĐV bóng bầu dục Harrison Butker, tay golf John Daly…

Người dẫn chương trình Tucker Carlson phát biểu trên sân khấu cùng ứng viên tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử của đảng Cộng hòa ở bang Georgia ẢNH: GETTY IMAGES

Nam rapper Ye (tên gọi mới của Kanye West) và ông Trump từng có mối quan hệ không mấy suôn sẻ kể từ cuộc gặp gỡ công khai đầu tiên của cả hai tại Phòng Bầu dục vào năm 2018, nhưng vào tháng 2, khi được hỏi có ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử 2024 hay không, rapper Ye đã trả lời: “Vâng, tất nhiên rồi, tôi ủng hộ ông ấy”.

Năm nay có điều đặc biệt hơn lần ứng cử trước, đó là việc ông Trump thường xuyên tham gia các cuộc phỏng vấn qua podcast với các streamer/influencer trẻ có tiếng, như Adin Ross, Theo Von, Flagrant.. thu hút hàng triệu lượt xem toàn cầu.

Điều này chứng tỏ cựu tổng thống đang tìm cách làm mới hình ảnh của mình và tìm cách tiếp cận với giới trẻ nhiều hơn là chọn trả lời phỏng vấn với truyền hình truyền thống.