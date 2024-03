'Beyond the sea': Biển cả gọi mời

Hiếm có một bài hát nào mà mỗi khi nghe nó làm tôi lay động đến vậy, nhất là giữa những ngày tháng 3 nắng như đổ lửa này. Nhịp điệu bồng bềnh của nó, chuyển động hòa âm tuyệt đẹp của nó, giai điệu thánh thiện của nó, nhất là cứ sau mỗi lần ly điệu lên xuống nhiều cung bậc chỉ với một đoạn duy nhất, làm ta nhớ những ngọn sóng dập dìu làm sao! Sáng hôm nào, tôi rủ một người anh đạo diễn cà phê. Khi anh ấy lên xe của tôi vừa lúc Beyond the sea vang lên qua tiếng hát Rod Stewart.

Biển cả đang gọi mời! Tình yêu đang gọi mời... Ảnh: V.T.T

- Anh chưa thấy bài hát nào mà mới nghe vài câu là nhớ biển rồi…



- Anh cũng vậy sao?



- Ừ! Bài hát thật giản dị, nhưng nó mang biển cả rộng lớn ngoài kia về đây.



Thế hệ của anh ấy đã nghe từ thuở La Mer của Charles Trenet rồi. Năm 1945, một người Pháp lãng mạn tên là Charles Trenet đã ấp ủ nó từ một bài thơ, rồi khi tình cờ ông ngồi trên một chuyến tàu đi dọc theo những bờ vịnh với làn nước trong vắt, giai điệu tuyệt đẹp của bài hát tuôn ra. Sau Thế chiến thứ hai, Charles Trenet tung bản thu đầu tiên của ông có tên La Mer.



Nhưng La Mer thật sự nổi tiếng khắp thế giới từ khi ca sĩ người Mỹ Bobby Darin giúp cho bài hát "hóa thân" thành Beyond the sea.

Beyond the sea có phần lời Anh khá lãng mạn như thể "nàng đang đợi tôi ở một bãi biển với cát vàng biển xanh...", với bản phối kinh điển swing & bigband mà câu intro khó có thể thay thế. Lướt qua một lượt từ Rod Stewart, Robbie Williams, Westlife..., vẫn là câu intro của dàn kèn đồng từ phiên bản Bobby Darin. Dù cho có êm dịu ngọt ngào như của Rod Stewart hay mạnh mẽ nam tính kiểu Robbie Williams hay Westlife... thì khi Beyond the sea vang lên, ta cảm thấy như cuộc sống bỗng dạt dào như biển xanh sóng vỗ. Vì thế mà có rất nhiều bộ phim đưa bài hát này vào, mà đình đám nhất là Finding Nemo với bản phối swing & bigband cho Robbie Williams.

"Ở một nơi nào đó, nàng đang đứng trên bãi cát vàng và ngắm những con tàu ra khơi..." Ảnh: V.T.T

Nhưng nói gì thì nói, tôi thích nhất là phiên bản Beyond the sea của Rod Stewart, vì nó gần với tinh thần của bản gốc từ Charles Trenet hơn: sự dập dìu, dịu dàng và một tình yêu mênh mông của biển cả. Cũng là swing nhưng dàn kèn đồng chơi như thể nương theo những ngọn sóng bồng bềnh của biển cả mà không hề muốn có một con sóng nào bất ngờ nhô cao vậy. Cái hay của bản phối này là thế, vì những tutti của dàn bigband vô tình sẽ phá tan cái êm đềm của biển cả một ngày hè.

Bạn hãy truy tìm và nghe thử La Mer khi nó chưa tái sinh thành Beyond the sea mà xem. Cả biển trời của tình yêu và sự dịu dàng một thời mà ngày nay chúng ta khó mà tìm lại được. Hình như sau một cuộc chiến tranh quá tàn khốc, tình yêu cuộc sống bỗng hóa thành những cơn sóng dập dìu và quý giá vô ngần.

- Tuần này ba định đi biển hả?



- Đâu có, mà sao con hỏi vậy?



- Vì con thấy mấy hôm nay ba nghe Beyond the sea…



Tụi nhỏ “bắt bài” tôi. Năm nào cũng vậy, hễ những ngọn gió nóng hầm hập của tháng 3 bắt đầu tới, và khi Beyond the sea vang lên trong những buổi cơm trưa của gia đình thì kiểu gì tuần tới cũng sẽ đi biển. Tôi chẳng thể nào cưỡng lại được nỗi nhớ biển cả, nhớ những bãi cát vàng êm ái cùng cái cảm giác tan chảy không để lại bất cứ dấu vết gì nơi mà cuộc sống đô thị hầm hập, cuồn cuộn và bộn bề bóp nghẹt tâm hồn tôi.



Có lần, vì quá yêu Beyond the sea mà tôi có hứa với Lê Minh (nhóm MTV) rằng “ khi nào anh viết được một bài hát tương tự như thế sẽ 'hú' tụi em tới thu liền!”. Nhưng có vẻ tâm hồn tôi chưa đủ sự khoáng đạt, cùng một tình yêu mênh mông và lãng mạn như thời của Charles Trenet chăng? Hay vì tôi đang sống trong một thời đại cách 79 năm sau đó, một thời đại của biến đổi khí hậu (nóng hơn mọi năm thấy rõ), của sự phát triển công nghệ chóng mặt và đi đâu cũng nghe nói về A.I, thì làm sao mà tôi có thể viết được Beyond the sea như Charles Trenet? Và cả thế giới 79 năm sau cũng không hề có một La Mer hay Beyond the sea thứ hai! Các bạn có nghĩ A.I rồi sẽ làm được không?!

Tháng 3 hầm hập không chỉ bởi cái nóng của thời tiết. Mà đâu đó còn có hơi nóng từ hình ảnh ngập tràn những đại án, cùng sự ngột ngạt của những lời lẽ chỉ trích qua lại từ một cuộc chiến Ukraine vẫn đang bế tắc. May còn có Beyond the sea để ta còn biết mơ tới cái bao la xanh mát, dập dìu và vô tận của biển cả. Và ta vẫn còn tin cái đẹp cùng tình yêu vẫn còn đó, chờ đợi ta như những lời ca đầy lãng mạn dưới đây:

"Ở một nơi nào đó ngoài biển

Ở một nơi nào đó

Nàng đang đứng trên bãi cát vàng

Và ngắm những con tàu ra khơi

Ở một nơi nào đó ngoài biển

Nàng đang trông đợi tôi..." (Beyond the sea)

Tuần này bạn đi biển chứ? Hãy gọi một ly cocktail margarita, đắm mình trong làn nước trong vắt và mát dịu, nghe lại Beyond the sea.

Biển cả đang gọi mời! Tình yêu đang gọi mời:

“Ở một nơi nào đó ngoài biển

Nàng đang đợi tôi

Ước gì tôi là cánh chim bay

Để sớm được ở trong vòng tay của nàng...” (Beyond the sea).