Bị 2 thanh sắt đâm xuyên từ đùi lên bụng, người đàn ông được cứu sống

Ngày 21.9, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cứu sống 1 bệnh nhân bị 2 thanh sắt đâm xuyên thấu qua đùi và bụng sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân là anh L.H.K (40 tuổi, ở thành phố Cần Thơ). Theo người nhà, trước đó anh K. điều khiển xe máy và không may ngã vào khu vực công trường đang xây dựng và bị các cây sắt đâm thấu người. Phát hiện tai nạn, người dân địa phương đã hỗ trợ cưa ngắn các thanh sắt và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, sau đó chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng 2 thanh sắt vẫn còn găm chặt xuyên qua cơ thể.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có tổn thương rất phức tạp: 1 thanh sắt xuyên từ đùi phải qua ổ bụng lên hông trái; thanh sắt còn lại đâm xuyên mặt ngoài đùi trái thấu sang đùi phải.

Trước nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, quy trình báo động đỏ nội viện lập tức được kích hoạt. Các bác sĩ khẩn trương hồi sức, truyền máu, giảm đau... Đồng thời, các chuyên khoa: Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức được huy động đồng loạt. Chỉ sau 20 phút nhập viện, bệnh nhân đã được chuyển thẳng vào phòng mổ.

Hai thanh sắt được các bác sĩ lấy ra từ cơ thể bệnh nhân K. ẢNH: ĐT

Tại phòng phẫu thuật, ê kíp Ngoại Tổng hợp thám sát ổ bụng và rút thanh sắt, ghi nhận dịch tiêu hóa tràn trong ổ bụng, dị vật làm thủng ruột non và rách mạc nối lớn. Đánh giá thương tổn phức tạp, các phẫu thuật viên chuyển sang mổ mở, kiểm tra toàn bộ các quai ruột, xác định vị trí tổn thương để cắt đoạn ruột non thủng, nối phục hồi lưu thông đường tiêu hóa, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Ngay sau đó ê kíp Chấn thương chỉnh hình tiếp tục xử lý các tổn thương ở chi dưới và rút dị vật còn lại. Tại đùi phải, bệnh nhân có vết thương xuyên thấu ở mặt ngoài 1/3 giữa đùi kích thước khoảng 4 x 4 cm, bờ nham nhở. Các bác sĩ tiến hành cắt lọc phần cơ dập nát, hoại tử, làm sạch, băng kín vết thương và đặt dẫn lưu.

Sau 1 giờ 20 phút tập trung cao độ, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức ngoại theo dõi. Hiện tại, sức khỏe anh K. đã ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, bụng mềm, vết mổ khô và đang được Khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục chăm sóc, điều trị.

Cảnh báo nguy cơ khi xử lý tai nạn có dị vật đâm xuyên

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Khắc Nam, Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp nhận định, chấn thương do vật nhọn hoặc dị vật đâm xuyên là tổn thương rất nặng. Dị vật không chỉ gây rách đứt, xuyên thấu mà còn làm dập nát mô mềm, dễ dẫn đến xuất huyết ồ ạt, nhiễm trùng nặng và phá hủy nhiều cơ quan. Trường hợp của bệnh nhân K. là một tình huống đặc biệt nguy kịch khi tổn thương xảy ra đồng thời ở cả ổ bụng, thủng ruột non và phá hủy nhiều cấu trúc phần mềm vùng hai đùi. Thành công của ca bệnh ghi nhận sự sơ cứu đúng cách ban đầu từ tuyến trước, hiệu quả của quy trình báo động đỏ nội viện và sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa sâu.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể tuyệt đối không tự ý rút dị vật ra, vì thao tác này có thể làm tổn thương thêm các mạch máu lớn, cơ quan nội tạng và gây mất máu cấp tính. Cần nhanh chóng đưa nạn nhân rời hiện trường an toàn và cố định chắc chắn dị vật tại chỗ. Khẩn trương chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị hồi sức và năng lực phẫu thuật đa chuyên khoa để được can thiệp kịp thời, an toàn.