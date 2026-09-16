Vết thương lành hẳn, bất ngờ phát hiện viên bi sắt nằm trong môi

Ngày 16.9, Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật gắp thành công dị vật là viên bi sắt nằm hơn 20 ngày trong môi của một bé gái 11 tuổi.

Trước đó, bệnh nhi T.L.T.V (ở tỉnh Vĩnh Long) được gia đình đưa đến khám vì cảm giác cộm kéo dài ở môi trên bên phải.

Các bác sĩ Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ gắp viên bi sắt nằm trong môi bệnh nhi ẢNH: Đ.T

Theo lời kể của gia đình, hơn 20 ngày trước khi nhập viện, trong lúc đạp xe ngang qua nhà hàng xóm, bé V. bất ngờ bị một vật lạ bắn trúng vùng mặt. Vùng môi trên gần nhân trung bé bị rách, chảy máu nhiều. Nghi bị trúng đạn ná cao su, gia đình liền đưa bé đến trung tâm y tế gần nhà để xử trí, khâu cầm máu.

Sau đó, vết thương lành dần, bé không đau, không sốt, môi không sưng, không chảy dịch, nên gia đình không đưa bé đi kiểm tra thêm. Tuy nhiên, gần đây, bé V. vẫn cảm thấy cộm ở môi trên bên phải. Người nhà sờ thử thì phát hiện một khối cứng dưới da nên đưa bệnh nhi đến Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ kiểm tra.

Hình ảnh môi bệnh nhi với vết thương bên ngoài da đã lành hoàn toàn ẢNH: Đ.T

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận một khối cứng chắc, kích thước khoảng 1 x 1 cm, nằm dưới da vùng môi trên bên phải. Kết quả chụp X-quang ghi nhận một cấu trúc có đậm độ cao tại vùng môi trên, nhiều khả năng là dị vật kim loại.

Bé được chỉ định phẫu thuật. Sau khoảng 30 phút, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật là viên bi sắt tròn, đường kính khoảng 7 mm nằm dưới niêm mạc, khoảng giữa mặt trong môi trên bên phải. Sau phẫu thuật bệnh nhi không còn cảm giác cộm, đau môi, ăn uống tốt.

Dị vật là viên bi sắt tròn, đường kính khoảng 7 mm được lấy ra khỏi môi bệnh nhi ẢNH: Đ.T

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Triều Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, trong các chấn thương do vật thể bắn, không ít trường hợp vết thương ngoài da đã lành nhưng dị vật vẫn có thể còn sót và nằm sâu trong mô mềm.

Trường hợp không được phát hiện, dị vật tồn lưu có thể gây cộm, đau, viêm, xơ hóa hoặc nhiễm trùng tại chỗ, thậm chí làm tổn thương các cấu trúc lân cận. Do vậy, với chấn thương vùng đầu, mặt và cổ, nhân viên y tế và gia đình không nên chỉ đánh giá dựa trên kích thước vết rách bên ngoài. Cần khai thác kỹ cơ chế tai nạn, hướng di chuyển của vật thể, vị trí bị tác động và thăm khám cẩn thận. Khi nghi ngờ, bác sĩ có thể chỉ định chẩn đoán hình ảnh phù hợp để tránh bỏ sót dị vật và xử trí kịp thời.