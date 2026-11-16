Bí ẩn đằng sau ngày 1.1.1970 trên máy tính và điện thoại

Bạn đã bao giờ bắt gặp mốc 1.1.1970 trên màn hình báo lỗi, ứng dụng hay siêu dữ liệu tệp tin và tự hỏi vì sao thiết bị lại hiển thị thời điểm này? Trên thực tế, đây hoàn toàn không phải là một dấu mốc lịch sử đặc biệt nào đó của ngành điện toán, mà là điểm khởi đầu của hệ thống tính giờ Unix.

Vì sao thời gian trên máy tính bỗng nhảy về năm 1970?

Theo BGR, nửa đêm 1.1.1970 là mốc kỷ nguyên của thời gian Unix, hiện là nền tảng cho các hệ điều hành như Linux, macOS và Android. Khi phát triển Unix cuối thập niên 1960, lập trình viên chọn mốc này để đếm số giây trôi qua, giúp máy tính dễ dàng tính chênh lệch giờ. Nếu hệ thống gặp lỗi hoặc nhận giá trị 0, thiết bị sẽ mặc định hiển thị ngày 1970-01-01, hoặc cuối ngày 31.12.1969 ở múi giờ chậm hơn.

Vì sao đôi lúc thiết bị công nghệ bỗng trở về năm 1970? ẢNH: CHATGPT

Thời gian Unix truyền thống dùng số nguyên có dấu 32-bit với giá trị tối đa 2.147.483.647 giây. Khi vượt ngưỡng này lúc 3:14:07 sáng 19.1.2038, hệ thống sẽ bị tràn số và nhảy về ngày 13.12.1901. Hầu hết máy hiện đại như MacBook đã dùng số nguyên 64-bit đủ cho 292 tỉ năm, nên rủi ro chủ yếu nằm ở thiết bị 32-bit cũ như iPhone 4 hay hệ thống nhúng trong xe cộ, đồ gia dụng.

Sự cố năm 2038 bắt nguồn từ việc tràn số nhị phân, khác với nỗi lo Y2K năm 2000 vốn do lập trình viên xưa viết tắt năm bằng hai chữ số thập phân để tiết kiệm bộ nhớ đắt đỏ. Trong khi đó, Windows lại đếm nhịp 100 nano giây từ nửa đêm 1.1.1601, mốc mở đầu chu kỳ 400 năm của lịch Gregory, và chỉ hết hạn vào ngày 14.9.30828.

Ngoài phần mềm, nhiều máy tính còn có đồng hồ thời gian thực dùng pin CMOS để duy trì giờ khi tắt nguồn. Để tránh sai lệch, thiết bị hiện đại sử dụng giao thức thời gian mạng (NTP) nhằm đồng bộ hóa liên tục với các máy chủ chính xác qua internet.

Việc theo dõi thời gian trên máy tính còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như giây nhuận sắp bị loại bỏ, giờ mùa hè, thay đổi múi giờ và dịch chuyển lịch. Toàn bộ quy trình này cho thấy cách các hệ thống máy tính vận hành để ghi nhận thời gian.