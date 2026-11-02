Cách lấy lại 15 GB dung lượng lưu trữ sau khi cập nhật iOS 27

Sau khi phát hành iOS 27 nhằm thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, Apple đang vấp phải phản hồi tiêu cực khi bộ tính năng Apple Intelligence chiếm dụng một lượng bộ nhớ trong lớn. Nhiều chủ sở hữu iPhone sau khi cập nhật hệ điều hành mới phản ánh rằng dung lượng lưu trữ bị chiếm mất khoảng 15 GB, dao động từ mức thấp 9 GB cho tới cao nhất là 16 GB tùy từng thiết bị.

Mẹo lấy lại 15 GB bộ nhớ bị Apple Intelligence chiếm dụng trên iOS 27

Đáng chú ý, tình trạng chiếm dụng không gian lưu trữ này vẫn diễn ra ngay cả tại những khu vực chưa hỗ trợ Apple Intelligence như Liên minh châu Âu (EU), khiến người dùng dù không thể kích hoạt tính năng vẫn bị hao hụt bộ nhớ. Sự cố này đặc biệt nghiêm trọng trên các dòng máy đời cũ có dung lượng thấp như iPhone 16 bản 128 GB, nơi hệ điều hành và AI có thể chiếm tới khoảng 30% bộ nhớ máy bên cạnh phần dung lượng dự phòng cho các bản cập nhật.

Người dùng phát hiện việc tắt hoàn toàn Siri hoặc Apple Intelligence không giúp lấy lại dung lượng, trong khi việc đổi vùng tài khoản Apple Account lại phức tạp vì có thể phải hủy gói thuê bao hoặc sử dụng hết số dư. Trước thực trạng này, cộng đồng mạng Reddit đã tìm ra giải pháp xử lý bằng cách chuyển ngôn ngữ của Siri sang các biến thể tiếng Anh không được hỗ trợ chính thức như tiếng Anh Canada, Ireland, Nam Phi hoặc New Zealand.

Đổi gói giọng nói sang Nam Phi giúp lấy lại phần lớn dung lượng bị chiếm dụng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Do hệ thống chỉ vận hành đầy đủ các tính năng trí tuệ nhân tạo khi thiết bị và Siri được thiết lập tiếng Anh chuẩn Mỹ hoặc Anh, việc chuyển sang các phương ngữ trên sẽ vô hiệu hóa việc tải dữ liệu nặng và giảm dung lượng chiếm dụng của Apple Intelligence xuống chỉ còn khoảng 100 MB. Thử nghiệm thực tế với tiếng Anh Nam Phi cho thấy cách làm này giải phóng thành công bộ nhớ sau khi thiết bị được khởi động lại.

Đáng chú ý, sự cố hao hụt bộ nhớ diện rộng trên iOS 27 lại diễn ra trùng khớp với thời điểm Apple đẩy mạnh các chiến dịch quảng cáo cho dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud. Hãng công nghệ Mỹ hiện liên tục thúc giục khách hàng đăng ký các gói thuê bao trả phí để sao lưu dữ liệu cá nhân lên dịch vụ đám mây của mình.