Apple ra mắt iMac 24 inch trang bị chip M6 và chuẩn Wi-Fi 7

Apple vừa công bố mẫu máy tính để bàn 'tất cả trong một' iMac 24 inch thế hệ mới với điểm nhấn cốt lõi là chip xử lý M6, chip kết nối N1 cùng tốc độ lưu trữ SSD nhanh gấp đôi nhờ giao thức PCIe 5.0. Dù vẫn giữ nguyên thiết kế mỏng nhẹ cùng 7 tùy chọn màu sắc quen thuộc từ phiên bản tiền nhiệm, thiết bị mang lại bước nhảy vọt đáng kể về sức mạnh đồ họa và khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Mẫu iMac 24 inch mới với nhiều màu sắc phục vụ thị hiếu người dùng ẢNH: APPLE

iMac 24 inch mới của Apple sở hữu chip M6 với tốc độ AI nhanh gấp 5 lần

Màn hình của máy tiếp tục duy trì kích thước 24 inch độ phân giải 4.5K Retina đạt độ sáng 500 nit, kết hợp cùng camera Center Stage 12 MP hỗ trợ tính năng Desk View và hệ thống 6 loa ngoài. Cung cấp sức mạnh cho thiết bị là chip xử lý M6 với cấu trúc Neural Engine kép gồm hai bộ xử lý 16 nhân, tích hợp các bộ tăng tốc thần kinh trong từng nhân GPU và nâng băng thông bộ nhớ lên 170 GB/giây.

Theo công bố từ Apple, iMac mới có tốc độ CPU nhanh hơn tới 40% so với thế hệ M4, hiệu năng đồ họa tăng gấp đôi và tốc độ xử lý AI trực tiếp trên thiết bị nhanh gấp 5 lần. So với iMac M1, máy mới xử lý AI nhanh gấp 12 lần và chạy các ứng dụng văn phòng như Excel nhanh hơn khoảng 2,5 lần.

Với người dùng chuyển từ máy Intel, hiệu năng tổng thể nhanh gấp 18 lần so với mẫu iMac chạy chip Intel phổ biến nhất. Bên cạnh đó, chip mạng N1 do Apple tự thiết kế mang đến khả năng hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 và Bluetooth 6 tiên tiến.

iMac chip M6 chính thức ra mắt với hiệu năng đồ họa tăng gấp đôi ẢNH: APPLE

Tại thị trường Mỹ, phiên bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 1.499 USD (khoảng 38,1 triệu đồng) cho cấu hình 10 nhân CPU, 10 nhân GPU, 16 GB RAM và hai cổng Thunderbolt/USB 4. Tùy chọn cao cấp hơn có giá 1.699 USD (khoảng 43,2 triệu đồng) được nâng lên chip M6 12 nhân CPU, 12 nhân GPU cùng bốn cổng Thunderbolt 4, trong khi bộ nhớ RAM tối đa chạm mức 32 GB.

Riêng các phiên bản 12 nhân có thể tùy chọn thêm cổng Ethernet 2,5 Gigabit với mức phí 30 USD (khoảng 760.000 đồng), cho tốc độ mạng có dây nhanh gấp 2,5 lần thế hệ trước. Người dùng có thể bắt đầu đặt mua trước iMac M6 từ sáng 28.10 (khoảng 0 giờ 10 phút ngày 29.10 theo giờ Việt Nam) trước khi thiết bị chính thức lên kệ vào ngày 6.11.

Máy đi kèm bàn phím và chuột hoặc bàn di chuột Magic cùng màu; bàn phím Magic Keyboard có Touch ID là trang bị tiêu chuẩn trên bản 12 nhân, riêng bản 10 nhân có thể tùy chọn thêm.