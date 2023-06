Bí ẩn người đàn ông tên Tuấn trong phi vụ lừa đảo hơn 33 tỉ đồng

Ngày 6.6, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Thị Chinh (49 tuổi, trú tại H.Đông Anh, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất đến chung thân.



Tuy nhiên, do nhiều bị hại vắng mặt và để bảo đảm quyền lợi cho họ, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên xử.

Bị cáo Ngô Thị Chinh tại tòa ngày 6.6 PHÚC BÌNH

Vụ án này từng được đưa ra xét xử hồi cuối năm 2022, nhưng tòa án 2 lần ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung hành vi phạm tội của bị cáo. Đến nay, số tiền mà Ngô Thị Chinh bị cáo buộc lừa đảo tăng từ hơn 9 tỉ đồng lên hơn 33 tỉ đồng.

Bị cáo Chinh là lao động tự do, nhưng giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, có thể "chạy việc" vào ngành công an, mua xe thanh lý giá rẻ và đổi tiền mới số lượng lớn.

Từ tháng 4.2018 đến tháng 10.2021, Chinh lừa đảo, chiếm đoạt của 13 bị hại tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng, thông qua việc nhận tiền để "chạy việc" và mua ô tô thanh lý nhưng không thực hiện theo cam kết.

Nữ bị cáo còn lừa gần 25 tỉ đồng của 2 cá nhân bằng việc nhận chuyển khoản để đổi ngoại tệ và tiền mới.

Trong số bị hại có ông L.M.H (trú tại H.Gia Lâm, Hà Nội). Đầu năm 2018, ông H. được Chinh giới thiệu là cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an, có khả năng xin cho con trai ông H. vào ngành công an.

Tưởng thật, ông H. nhiều lần đưa cho bị cáo Chinh với tổng số tiền lên tới hàng tỉ đồng. Để tạo lòng tin, bị cáo gửi cho ông H. hình ảnh chụp văn bản có nội dung con trai ông này được gọi vào ngành theo diện chỉ tiêu bổ sung. Chờ mãi mà con không được tuyển dụng, ông H. truy hỏi thì được Chinh viết giấy nhận nợ.

Tại cơ quan điều tra, ông H. tố cáo và yêu cầu Chinh hoàn trả 700 triệu đồng. Hiện bị cáo mới trả lại 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Ngoài nhờ "chạy việc" cho con trai, từ tháng 1 đến tháng 10.2019, ông H. còn chuyển khoản cho bị cáo Chinh hàng trăm lần với số tiền lên tới hơn 75 tỉ đồng để đổi tiền mới.

Đến nay, ông H. xác nhận bị cáo Chinh mới đổi cho mình được 51 tỉ đồng, hơn 24 tỉ đồng còn lại không thấy người này chuyển trả.

Ban đầu, cơ quan tố tụng xác định đây là giao dịch dân sự giữa hai bên nên không đề cập xử lý hình sự, nhưng về sau xác định có dấu hiệu tội phạm nên Chinh bị truy cứu thêm về khoản tiền chiếm đoạt này, nâng tổng số tiền lừa đảo lên hơn 33 tỉ đồng như đã nêu.

Đáng chú ý, theo lời khai của Chinh, tiền nhận được từ các bị hại, nữ bị cáo đưa hết cho một người đàn ông tên Nguyễn Thanh Tuấn, công tác trong lực lượng an ninh Bộ Công an, bị cáo không hưởng lợi đồng nào.

Sau khi nhận hơn 71 tỉ đồng từ ông H., Chinh chuyển cho ông Tuấn để đổi tiền, khi có tiền mới ông Tuấn sẽ chuyển lại cho Chinh để Chinh chuyển cho ông H. Tới nay, hơn 24 tỉ đồng còn lại của ông H. vẫn do ông Tuấn giữ, người này chưa trả lại cho bị cáo nên bị cáo không có tiền trả cho ông H.

Một trong những nội dung mà tòa án yêu cầu điều tra bổ sung khi quyết định trả hồ sơ, đó là làm rõ lai lịch của người đàn ông tên Tuấn. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng kết quả cho thấy không có đối tượng nào như bị cáo miêu tả.