Thầy bói bị lừa đảo hơn 500 triệu đồng

Mới đây, Viện KSND TP.Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Phùng Tiến Đạt (34 tuổi, trú H.Ba Vì, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến chung thân.



Ảnh minh họa T.C

Theo cáo trạng, bị can Đạt là cựu cán bộ công tác tại Văn phòng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, được phân công nhập dữ liệu điện tử lưu trữ, in bằng khen, xử lý sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các máy móc, thiết bị phục vụ công tác văn phòng…

Để có tiền tiêu xài, bị can thường nói với mọi người rằng mình có quan hệ rộng, có thể giúp xin việc, giải quyết các thủ tục hành chính, thậm chí có tiêu chuẩn mua nhà đất với giá ưu đãi.

Bằng thủ đoạn gian dối trên, từ tháng 12.2020 - tháng 2.2021, bị can Đạt thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,8 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Trong số này, năm 2020, thông qua các mối quan hệ xã hội, bị can quen biết với bà N.T.K.S (41 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội). Bị can thường đến nhà bà S. để nhờ bà này xem bói tướng số.

Cuối tháng 12.2020, bị can Đạt nói với bà S. rằng đang cùng lãnh đạo làm hồ sơ khen thưởng cho một đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh và được cảm ơn bằng hình thức cho mua một thửa đất ở tỉnh này với giá ưu đãi là 850 triệu đồng.

Than phiền vì không có tiền, cựu cán bộ rủ bà S. góp một nửa số tiền đầu tư là 425 triệu đồng để mua chung, hứa chỉ 1 tháng sau đất sẽ bán được và có lãi.

Tin lời, bà S. chuyển cho bị can số tiền trên, nhưng sau đó bị can rút tiền chi tiêu cá nhân hết. Chờ mãi không thấy đất đâu, bà S. gặng hỏi thì bị can nói cần thêm tiền để làm thủ tục hoàn thiện giấy tờ, do đó nữ bị hại chuyển thêm 90 triệu đồng, tổng là 515 triệu đồng.

Tiếp tục chờ đợi nhưng không có kết quả, vợ chồng bà S. truy hỏi thì bị can Đạt thừa nhận việc nói dối, đồng thời viết giấy cam kết, hứa sẽ trả lại tiền vào tháng 8.2021. Đến hẹn nhưng bị can không thực hiện, bà S. gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Một phi vụ khác, tháng 1.2021, vợ chồng bà S. mua thửa đất ở H.Thanh Oai (Hà Nội) nhưng vì làm thủ tục nộp chuyển quyền sử dụng đã lâu mà chưa có kết quả nên muốn nhờ bị can Đạt dò hỏi giúp. Chồng bà S. chụp lại ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất cho bị can.

Lợi dụng việc này, bị can gửi ảnh giấy chứng nhận cho chị B.T.T (36 tuổi), nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Bị can nói dối chị T. rằng đang cùng vợ chồng bà S. góp vốn chung mua thửa đất trên.

Bị can giới thiệu đây là thửa đất có vị trí đẹp, mua xong chỉ 2 tháng sau bán đi là có lãi và rủ chị T. góp vốn mua chung. Tin tưởng, chị T. đã đưa cho bị can 529 triệu đồng và bị lừa…