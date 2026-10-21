Bị bắt giam vì đánh đập, ngược đãi 2 con gái ruột

Bị can Bùi Văn Tuấn (35 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) vừa bị Công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam, để điều tra về tội "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình".

Bị can Bùi Văn Tuấn tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, công an nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, về vụ việc Bùi Văn Tuấn có dấu hiệu ngược đãi, hành hạ trẻ em xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là hai cháu gái B.H.T (11 tuổi) và B.T.P.M (9 tuổi), con gái ruột của bị can Tuấn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian dài sinh sống cùng hai con gái ruột, Tuấn nhiều lần có hành vi chửi bới, đánh đập, hành hạ các cháu cả về thể chất và tinh thần.

Công an đánh giá những hành vi trên không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây tổn hại đến tâm lý, sự phát triển của trẻ em, xâm phạm quyền được bảo vệ của các cháu.

Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường các cháu nhỏ bị hành hạ, ngược đãi ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định. Công an đề nghị khi phát hiện các hành vi bạo lực gia đình, ngược đãi hoặc xâm hại trẻ em, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xác minh và xử lý, góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em.

Theo quy định tại điều 185 bộ luật Hình sự, người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, hoặc phạt tù đến 5 năm.