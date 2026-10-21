    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Bị bắt giam vì đánh đập, ngược đãi 2 con gái ruột

    Tuyến Phan
    Tuyến Phan
    Quá trình sinh sống cùng hai con gái ruột, một người đàn ông tại Phú Thọ đã nhiều lần chửi bới, đánh đập, hành hạ các cháu cả về thể chất và tinh thần.

    Bị can Bùi Văn Tuấn (35 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) vừa bị Công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam, để điều tra về tội "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình".

    Bị bắt giam vì đánh đập, ngược đãi 2 con gái ruột- Ảnh 1.

    Bị can Bùi Văn Tuấn tại cơ quan công an

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Trước đó, công an nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, về vụ việc Bùi Văn Tuấn có dấu hiệu ngược đãi, hành hạ trẻ em xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là hai cháu gái B.H.T (11 tuổi) và B.T.P.M (9 tuổi), con gái ruột của bị can Tuấn.

    Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian dài sinh sống cùng hai con gái ruột, Tuấn nhiều lần có hành vi chửi bới, đánh đập, hành hạ các cháu cả về thể chất và tinh thần.

    Công an đánh giá những hành vi trên không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây tổn hại đến tâm lý, sự phát triển của trẻ em, xâm phạm quyền được bảo vệ của các cháu.

    Bị bắt giam vì đánh đập, ngược đãi 2 con gái ruột- Ảnh 2.

    Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường các cháu nhỏ bị hành hạ, ngược đãi

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định. Công an đề nghị khi phát hiện các hành vi bạo lực gia đình, ngược đãi hoặc xâm hại trẻ em, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xác minh và xử lý, góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em.

    Theo quy định tại điều 185 bộ luật Hình sự, người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, hoặc phạt tù đến 5 năm.

    Tin liên quan

    Xôn xao clip người đàn ông bị 2 người mặc áo bảo vệ khống chế, đánh đập

    Xôn xao clip người đàn ông bị 2 người mặc áo bảo vệ khống chế, đánh đập

    Công an xác minh clip người đàn ông bị hai người mặc áo bảo vệ khống chế, đánh đập xảy ra tại Khu chế xuất Tân Thuận gây xôn xao mạng xã hội.

    Khám phá thêm chủ đề

    Ngược đãi bắt giam khởi tố

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận