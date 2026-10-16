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    Phú Thọ: Thu mua thịt heo nhiễm vi rút làm lạp sườn

    Tuyến Phan
    Tuyến Phan
    Một chủ hộ kinh doanh tại Phú Thọ bị khởi tố vì có hành vi mua số lượng lớn thịt heo nhiễm vi rút để chế biến thành các sản phẩm thịt sấy, lạp sườn.

    Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can đối với ông Chu Văn Đoàn (43 tuổi) và bà Bùi Thị Hiền (50 tuổi, cùng trú tại Phú Thọ), để điều tra về tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

    Ông Đoàn là chủ hộ kinh doanh chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm thịt sấy, lạp sườn trên địa bàn xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ.

    Chủ hộ kinh doanh bị khởi tố vì mua thịt lợn nhiễm vi rút làm lạp sườn - Ảnh 1.

    Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Chu Văn Đoàn

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Trước đó, vào cuối tháng 7 vừa qua, cơ quan công an nhận được tin báo từ người dân, nên tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Đoàn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc diện phải thực hiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của một số hàng hóa; nhiều sản phẩm không có tem, nhãn theo quy định.

    Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định ông Đoàn thu mua khoảng 750 kg thịt heo có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi từ bà Hiền, nhằm chế biến thành thịt lợn sấy, lạp sườn.

    Kết quả xét nghiệm mẫu thịt nguyên liệu cho kết quả dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi. Ngoài ra, mẫu bột nghi là phụ gia thực phẩm thu giữ tại cơ sở có chứa một số chất màu không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng.

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 225 kg thịt heo sấy, 165 kg thịt nguyên liệu cùng nhiều sản phẩm thịt trâu sấy, thịt gà sấy, lạp sườn và các đồ vật, tài liệu liên quan. Tổng giá trị hơn 96 triệu đồng.

    Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không sử dụng sản phẩm có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi hoặc điều kiện bảo quản.

    Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

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