Bãi nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

Ngày 14.10, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX tổ chức kỳ họp thứ năm, kỳ họp chuyên đề, nhằm xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Huy Ngọc.

Bị can Nguyễn Huy Ngọc ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hồi tháng 9, ông Ngọc bị Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, liên quan vụ án Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ. Cùng bị bắt còn có ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sai phạm cụ thể của 2 bị can chưa được công bố, song cơ quan điều tra cho biết, các cựu quan chức này "có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn".

Theo kết quả điều tra bước đầu, Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ, đã thành lập 3 doanh nghiệp tại Việt Nam, 5 doanh nghiệp tại Singapore và 3 doanh nghiệp tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Phương cùng đồng phạm mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam; rồi bán cho các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao.

Nhiều quan chức là lãnh đạo Bộ Y tế và địa phương đã bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Trong số này, có ông Trần Văn Thuấn, khi bị bắt là Thứ trưởng Bộ Y tế.

Cả ông Thuấn và ông Ngọc sau đó bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, với lý do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Tại cuộc họp tháng 9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vụ án nêu trên vào diện theo dõi, chỉ đạo.