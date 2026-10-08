Một người ở Phú Thọ nộp lại hơn 1 tỉ sau khi rà soát chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178

Ngày 8.10, thông tin tại buổi họp báo quý 3 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, ông Trần Văn Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, thông tin về kết quả rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025.

Ông Trần Văn Hòa, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, thông tin tại buổi họp báo ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo đó, toàn tỉnh có 4.469 người đã được phê duyệt theo chính sách của các nghị định liên quan (Phú Thọ cũ có 1.215 trường hợp, Vĩnh Phúc cũ có 911 trường hợp, Hòa Bình cũ có 1.427 trường hợp).

Về cơ bản, việc giải quyết chính sách, chế độ được thực hiện theo đúng quy định, trình tự, thủ tục và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên, quá trình rà soát đã kịp thời phát hiện và đưa ra khỏi danh sách đối với 15 trường hợp đã được UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt cho nghỉ việc, gồm 13 trường hợp cấp tỉnh và 2 người cấp xã. Lý do là không đảm bảo đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định 178.

Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định xử lý. Trong số trên, 14 trường hợp chưa được cấp kinh phí nên không phải ban hành quyết định thu hồi; gồm 3 người đã nghỉ hưu đúng tuổi, 8 người tiếp tục làm việc, 2 người nghỉ việc theo hợp đồng lao động và 1 người chuyển ngành đến làm việc tại cơ quan công an tỉnh.

Trường hợp còn lại điều chỉnh số năm nghỉ hưu sớm từ 7 năm 8 tháng thành 2 năm 5 tháng (do có sự nhầm lẫn), tức là vẫn được nghỉ hưu trước tuổi nhưng mức kinh phí hỗ trợ điều chỉnh từ hơn 2,2 tỉ đồng xuống còn hơn 1,2 tỉ đồng, phải thu hồi hơn 1 tỉ đồng.

Đến nay, cá nhân trên đã hoàn thành việc hoàn trả kinh phí cho ngân sách nhà nước.