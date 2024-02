Ngày 26.2, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Tam Bình, Công an phường Hiệp Bình Phước (thành phố Thủ Đức, TP.HCM) và các đơn vị chức năng xử lý tình trạng vi phạm giao thông, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên Quốc lộ 1 - đoạn trước chợ đầu mối Thủ Đức.

Bị bắt lỗi đi ngược chiều trước chợ đầu mối Thủ Đức: ‘Người giống người, không phải xe tôi’

Theo ghi nhận sáng 26.2.2024, trên đoạn đường từ cầu vượt Gò Dưa đến quốc lộ 13 (ngay trước chợ đầu mối Thủ Đức), khi thấy lực lượng chức năng từ xa, để đối phó, nhiều người đã xuống xe dắt bộ qua nơi có tổ công tác rồi tiếp tục lên xe chạy ngược chiều hoặc quay đầu xe bỏ chạy và tấp vào bên đường chờ tổ công tác đi qua.

Cụ thể, trường hợp ông Nguyễn Hải H. (40 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) chạy xe máy ngược chiều, khi nhìn thấy tổ công tác từ xa thì ông H. nép xe vào một sạp hàng. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra, lập biên bản xử phạt thì ông H. lớn tiếng, chống cự, không hợp tác.

Một CSGT cho ông H. xem camera (quay phía trước) ghi hình ông này chạy ngược chiều, nhưng ông không chấp hành vì cho rằng "người giống người, không quay được biển số xe". Lúc này, Công an phường Tam Bình phải trích xuất hệ thống camera an ninh giám sát thì ông này mới chịu ký biên bản vi phạm.

Người lái xe lôi tự chế (xe máy kéo theo xe khác) bị xử phạt TRẦN DUY KHÁNH

Ngoài ra, lực lượng chức năng xử phạt thêm nhiều trường hợp chạy xe máy ngược chiều nơi có biển cấm chạy ngược chiều và 2 trường hợp xe lôi tự chế.

Tổ công tác cũng xử lý tình trạng bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Một lãnh đạo trong tổ công tác cho hay, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng xe chạy ngược chiều, xe lôi tự chế chở hàng cồng kềnh trước chợ đầu mối Thủ Đức.

Nhưng khi lực lượng không có mặt hoặc đang xử phạt ở đầu này thì đầu kia lại xảy ra tình trạng chạy ngược chiều.

Với lỗi chạy xe máy ngược chiều ở nơi có biển cấm chạy ngược chiều, người vi phạm bị tước giấy phép lái xe 2 tháng, phạt 1,5 triệu đồng; lỗi chạy xe máy kéo theo xe khác, người vi phạm bị phạt 500.000 đồng.