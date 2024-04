Bị bắt sau 22 năm bắn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 8.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an Lào bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 22 năm lẩn trốn tại Lào.

Lương Văn Bún sau khi bị bắt giữ C.A

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Lương Văn Bún (43 tuổi, quê H.Tương Dương, Nghệ An), bị truy nã về tội giết người và Lê Văn Điền (66 tuổi, quê xã Bình Chuẩn, H.Con Cuông, Nghệ An) bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.



Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2002 do mâu thuẫn đất đai với người hàng xóm, Lương Văn Bún đã dùng súng bắn chết người này rồi bỏ trốn.

Bún vượt biên sang Lào bằng đường tiểu ngạch. Tại đây, Bún tình cờ gặp Lê Văn Điền, một nghi phạm cũng đang chạy trốn và bị Công an Nghệ An truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Văn Điền C.A

Để che giấu tung tích và lai lịch bị truy nã, Bún và Điền thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi chỗ ở và tìm đến sinh sống tại các khu vực hẻo lánh.

Qua tầm nã, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện được tung tích của Bún, Điền và phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 đối tượng này khi cả 2 đang ở Vientian (Lào).

Hiện, cơ quan công an đã di lý Bún và Điền đã được di lý về Nghệ An để phục vụ điều tra, xử lý.