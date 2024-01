Bị bắt sau 5 năm trốn truy nã liên quan vụ mua bán 74 bánh heroin

Ngày 11.1, tin từ Công an H.Châu Thành (Bến Tre), cơ quan này vừa bàn giao Phạm Ngọc Ngà (52 tuổi, thường trú số 25 ngõ 141/150, Giáp Nhị, Tổ 28, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Hội) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xử lý. Phạm Ngọc Ngà là nghi phạm bị truy nã đặc biệt.

Nghi phạm Phạm Ngọc Ngà tại Công an H.Châu Thành. BẮC BÌNH

Theo đó, khoảng lúc 17 giờ 30 phút ngày 9.1, các trinh sát Công an H.Châu Thành (Bến Tre) phát hiện Phạm Ngọc Ngà đến thuê phòng tại nhà trọ Q.H (thuộc ấp Phước Thới, xã An Phước, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có dấu hiệu nghi vấn. Ngay sau đó, Công an xã An Phước phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an H.Châu Thành mời Ngà làm việc.

Qua trao đổi, Công an H.Châu Thành (Bến Tre) đã làm rõ Phạm Ngọc Ngà là nghi phạm đang bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã đặc biệt về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" số lượng 74 bánh heroin vào năm 2019.