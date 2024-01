Lâm Đồng: Bắt giữ nghi phạm chiếm đoạt tài sản, trốn truy nã 29 năm

Ngày 6.1, Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Bá Nông (57 tuổi, quê H.Mộ Đức, Quảng Ngãi), người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã vào 29 năm trước.

Ông Nông bị bắt giữ sau 29 năm trốn lệnh truy nã CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, năm 1995, ông Nông từ Quảng Ngãi vào Lâm Đồng lập nghiệp. Thời điểm đó, ông Nông đã vay tiền của 4 người dân ở H.Đạ Huoai rồi bỏ trốn. Do đó, ngày 9.10.1995, Công an H.Đạ Huoai ra quyết định truy nã Nguyễn Bá Nông về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân.

Mới đây, cơ quan chức năng phát hiện ông Nông đang sinh sống ở đảo Nam Du, thuộc xã An Sơn, H.Kiên Hải (Kiên Giang). Ngày 5.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Đạ Huoai phối hợp công an địa phương bắt giữ ông Nông.

Hiện Công an H.Đạ Huoai ra quyết định tạm giữ hình sự ông Nông để phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.