Bị bắt vì tiểu bậy lên người khác trên máy bay

Hãng AFP ngày 8.1 đưa tin cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một cựu lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) về cáo buộc tiểu bậy lên người một hành khách khác trên một chuyến bay của hãng Air India.

Trước đó, cựu phó chủ tịch chi nhánh Wells Fargo tại Ấn Độ Shankar Mishra (34 tuổi) đã tìm cách tránh né cơ quan chức năng, sau khi một phụ nữ lớn tuổi khiếu nại với hãng hàng không về sự việc xảy ra hồi tháng 11.2022.

Truyền thông đưa tin ông Mishra đã tắt điện thoại nhưng vẫn giữ liên lạc với bạn bè trên mạng xã hội và từng dùng thẻ tín dụng tại Bangalore, thủ phủ công nghệ thông tin của Ấn Độ, khiến vị trí của người này bị lộ.

Cảnh sát đã đưa nghi phạm này đến thủ đô New Delhi để thẩm vấn. Một phát ngôn viên cảnh sát New Delhi xác nhận về việc bắt giữ ông Mishra nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết.

Hôm 6.1, Ngân hàng Wells Fargo thông báo đã sa thải ông Mishra sau những cáo buộc “đáng lo ngại sâu sắc” liên quan vụ việc.





Ông Mishra dường như đã say xỉn trên chuyến bay từ New York đến New Delhi hôm 26.11.2022 khi bị cáo buộc mở dây kéo quần và tiểu vào một phụ nữ 72 tuổi ở ghế thương gia.

Tuy nhiên, tờ India Times dẫn lời ông Shyam Mishra, cha của nghi phạm, khẳng định vụ việc là hoàn toàn sai. “Con trai tôi đã không ngủ khoảng 30-35 tiếng. Sau khi ăn tối, dường như nó có dùng thức uống do phi hành đoàn cung cấp và ngủ. Theo tôi biết, nó bị nhân viên hãng hàng không thẩm vấn sau khi thức”, ông cho biết.

Hãng hàng không thừa nhận chưa xử lý thỏa đáng sự việc và đang xem xét lại chính sách phục vụ rượu bia trong các chuyến bay. “Air India thừa nhận rằng hãng có thể xử lý những chuyện này tốt hơn, cả trên không lẫn dưới mặt đất, và cam kết sẽ hành động”, theo CEO Campbell Wilson của hãng.

Tổng cục Hàng không dân dụng Ấn Độ đã khiển trách ban quản lý hãng vì đã không kịp thời báo cáo sự việc.