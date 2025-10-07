Khu vực đường Lê Quang Đạo trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình có địa thế trũng, nên đây cũng là một trong những rốn ngập lớn nhất của Hà Nội.

Bì bõm ở 'biển Mỹ Đình' ngày Hà Nội ngập nặng

Trong khi nhiều khu vực khác nước đã rút, thì đường Lê Quang Đạo vẫn tiếp tục ngập sâu trong cơn mưa nặng hạt chiều tối 7.10 khiến việc di chuyển của người dân qua đây rất khó khăn.

Nhiều người lớn và trẻ em sinh sống gần đó đã "tranh thủ" nước ngập sâu để bơi lội ở "vịnh nước sâu" Mỹ Đình, bất chấp làn nước ngập khá ô nhiễm.

Nhiều trẻ nhỏ bơi nghịch nước trong khu vực ngập nặng trước sân vận động Mỹ Đình chiều 6.10 ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, chiều và đêm nay 7.10, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm, có nơi cao hơn 100 mm. Sáng 8.10, Hà Nội có mưa rào và giông rải rác, sau đó giảm dần. ẢNH: ĐÌNH HUY

Những người lớn đá bóng trong cơn mưa nặng hạt ẢNH: ĐÌNH HUY