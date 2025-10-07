Khu vực đường Lê Quang Đạo trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình có địa thế trũng, nên đây cũng là một trong những rốn ngập lớn nhất của Hà Nội.
Bì bõm ở 'biển Mỹ Đình' ngày Hà Nội ngập nặng
Trong khi nhiều khu vực khác nước đã rút, thì đường Lê Quang Đạo vẫn tiếp tục ngập sâu trong cơn mưa nặng hạt chiều tối 7.10 khiến việc di chuyển của người dân qua đây rất khó khăn.
Nhiều người lớn và trẻ em sinh sống gần đó đã "tranh thủ" nước ngập sâu để bơi lội ở "vịnh nước sâu" Mỹ Đình, bất chấp làn nước ngập khá ô nhiễm.
