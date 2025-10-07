Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bì bõm ở 'biển Mỹ Đình' ngày Hà Nội ngập nặng
Video Thời sự

Bì bõm ở 'biển Mỹ Đình' ngày Hà Nội ngập nặng

Đình Huy
Đình Huy
07/10/2025 21:25 GMT+7

Mưa lớn kéo dài đến chiều 7.10.2025 khiến khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngập sâu, nước dâng gần ngang đầu gối.

Khu vực đường Lê Quang Đạo trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình có địa thế trũng, nên đây cũng là một trong những rốn ngập lớn nhất của Hà Nội.

Bì bõm ở 'biển Mỹ Đình' ngày Hà Nội ngập nặng

Trong khi nhiều khu vực khác nước đã rút, thì đường Lê Quang Đạo vẫn tiếp tục ngập sâu trong cơn mưa nặng hạt chiều tối 7.10 khiến việc di chuyển của người dân qua đây rất khó khăn.

Nhiều người lớn và trẻ em sinh sống gần đó đã "tranh thủ" nước ngập sâu để bơi lội ở "vịnh nước sâu" Mỹ Đình, bất chấp làn nước ngập khá ô nhiễm.

Tung tăng bơi lội, đá bóng ở 'vịnh nước sâu' Mỹ Đình- Ảnh 1.

Nhiều trẻ nhỏ bơi nghịch nước trong khu vực ngập nặng trước sân vận động Mỹ Đình chiều 6.10

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tung tăng bơi lội, đá bóng ở 'vịnh nước sâu' Mỹ Đình- Ảnh 2.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, chiều và đêm nay 7.10, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm, có nơi cao hơn 100 mm. Sáng 8.10, Hà Nội có mưa rào và giông rải rác, sau đó giảm dần.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tung tăng bơi lội, đá bóng ở 'vịnh nước sâu' Mỹ Đình- Ảnh 3.

Những người lớn đá bóng trong cơn mưa nặng hạt

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tung tăng bơi lội, đá bóng ở 'vịnh nước sâu' Mỹ Đình- Ảnh 4.

Khu vực đường Lê Quang Đạo trước sân vận động Mỹ Đình có địa hình trũng thấp nên thường xuyên ngập nặng, được người dân ví von như "vịnh nước sâu" Mỹ Đình

ẢNH: ĐÌNH HUY

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ đình biển mỹ đình vịnh nước sâu mỹ đình ngập ở Hà Nội Hà Nội ngập lụt thời tiết Hà Nội tin tức Hà Nội
