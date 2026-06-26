Bị 'cấm sóng', Phạm Băng Băng thành công rực rỡ với vai trò doanh nhân

Nữ diễn viên kiêm doanh nhân Phạm Băng Băng mới đây thu hút sự chú ý khi tham dự một triển lãm làm đẹp quy mô lớn tại Thái Lan. Tại sự kiện, cô trực tiếp quảng bá các sản phẩm của thương hiệu chăm sóc da do mình sáng lập mang tên Fan Beauty Diary.

Nhan sắc rực rỡ giúp Phạm Băng Băng tỏa sáng quốc tế

Dù sự nghiệp nghệ thuật tại Trung Quốc đại lục vẫn khá trầm lắng trong những năm gần đây, Phạm Băng Băng vẫn duy trì sức hút thông qua các sự kiện quốc tế cùng hoạt động kinh doanh mỹ phẩm ngày càng phát triển. Lần xuất hiện mới nhất của cô tại Bangkok (Thái Lan) nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, với nhiều lời khen dành cho nhan sắc trẻ trung và thần thái sang trọng.

Sau khi bị hạn chế hoạt động ở Trung Quốc, Phạm Băng Băng mở rộng sức ảnh hưởng sang thị trường Đông Nam Á Ảnh: Reuters

Phạm Băng Băng được mời tham dự hội chợ làm đẹp do một trong những tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu Thái Lan tổ chức tại trung tâm thương mại CentralWorld ở Bangkok (Thái Lan). Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng đến từ khắp châu Á, trong đó Fan Beauty Diary góp mặt với tư cách đại diện cho một thương hiệu chăm sóc da đến từ Trung Quốc.

Trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên diện chiếc váy lụa trắng trễ vai thanh lịch, kết hợp kiểu tóc búi gọn cùng trang sức cao cấp. Dù lựa chọn phong cách tối giản, cô vẫn toát lên vẻ sang trọng, tự tin và cuốn hút.

Sự kiện thu hút đông đảo truyền thông địa phương cùng người hâm mộ Thái Lan. Nhiều người tập trung quanh gian hàng của Fan Beauty Diary với mong muốn được gặp gỡ ngôi sao đình đám một thời của màn ảnh Hoa ngữ.

Bên cạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, điều khiến cộng đồng mạng quan tâm nhất chính là diện mạo của Phạm Băng Băng. Những bức ảnh và đoạn video do khán giả cũng như phóng viên ghi lại nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều người đặc biệt ấn tượng khi nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung ngay cả dưới ống kính không qua chỉnh sửa. Những bức ảnh cận mặt cho thấy làn da mịn màng, đường nét gương mặt sắc sảo cùng thần sắc rạng rỡ của Phạm Băng Băng. Không ít cư dân mạng nhận xét rằng cô gần như không để lộ dấu hiệu tuổi tác dù không sử dụng phần mềm làm đẹp.

Trước khi vướng bê bối trốn thuế vào năm 2018, Phạm Băng Băng là một trong những nghệ sĩ có thu nhập cao nhất Trung Quốc. Cô thường xuyên đứng đầu các bảng xếp hạng sức ảnh hưởng, ký kết nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị và nhận mức cát sê thuộc hàng cao nhất ngành giải trí.

Tuy nhiên, sau cuộc điều tra liên quan đến hành vi trốn thuế cùng các khoản xử phạt sau đó, sự nghiệp của nữ diễn viên chịu ảnh hưởng nặng nề. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo bị chấm dứt, nhiều dự án phim bị đình trệ và hoạt động nghệ thuật của cô tại Trung Quốc đại lục ngày càng bị hạn chế.

Giới quan sát nhận định sức hút của Phạm Băng Băng không chỉ đến từ nhan sắc mà còn ở phong thái tự tin và bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu Cbiz Ảnh: Reuters

Trong giai đoạn khó khăn đó, Fan Beauty Diary trở thành bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Phạm Băng Băng. Thương hiệu được xây dựng dựa trên hình ảnh của nữ diễn viên, vốn nổi tiếng nhiều năm là người yêu thích chăm sóc da. Cô từng được người hâm mộ gọi là "nữ hoàng mặt nạ" nhờ thói quen sử dụng mặt nạ và các sản phẩm dưỡng da đều đặn.

Ban đầu chỉ được xem là hoạt động kinh doanh bên lề, Fan Beauty Diary dần phát triển thành một trong những thương hiệu mỹ phẩm đáng chú ý tại Trung Quốc. Theo số liệu từng được công bố, Fan Beauty Diary nằm trong Top 100 thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc năm 2024 với doanh thu thường niên khoảng 1,45 tỉ nhân dân tệ.

Dòng mặt nạ dưỡng da của thương hiệu đặc biệt được ưa chuộng trên các nền tảng thương mại điện tử. Trong một buổi phát sóng trực tiếp hợp tác với nhà sáng tạo nội dung Lý Giai Kỳ, hơn 100.000 hộp mặt nạ được cho là đã bán hết chỉ trong vài giây.

Dù Phạm Băng Băng hiếm khi trực tiếp tham gia các buổi livestream bán hàng, công ty vẫn hợp tác với nhiều chuyên gia làm đẹp, nhà sáng tạo nội dung và người có sức ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm trên khắp châu Á.

Dẫu chưa thể khẳng định nữ diễn viên sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất, Phạm Băng Băng đã cho thấy khả năng tái định vị hình ảnh thành công với vai trò doanh nhân.