Bị can chờ ra tòa được phân công việc, Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư Cà Mau nói gì?

Trước thông tin về việc ký quyết định phân công công việc đối với cán bộ đang là bị can trong một vụ án nhận hối lộ, ngày 9.1, ông Huỳnh Thạch Sum, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau (thuộc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau), xác nhận có ký quyết định nhưng không tổ chức triển khai, do thấy không phù hợp.

Bị can Nguyễn Việt Triều thời điểm bị bắt tạm giam ẢNH: CACC

Theo đó, Quyết định số 236/QĐ-BHĐKN do ông Huỳnh Thạch Sum ký ngày 4.12.2025. Ngoài những căn cứ theo quy định, quyết định cũng thể hiện căn cứ biên bản làm việc ngày 3.12.2025 của lãnh đạo Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư, và đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, phân công ông Nguyễn Việt Triều, công chức, nhận nhiệm vụ tại Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư. Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính phân công; lương và các khoản phụ cấp (nếu có) được hưởng theo chính sách hiện hành.

Giải thích về việc ký nhưng không triển khai quyết định, ông Sum nói: "Có quyết định nhưng không có triển khai gì đâu. Tại vì lúc sắp xếp lại, chức vụ ảnh (ông Triều - PV) đình chỉ thôi, ảnh là chi cục phó, đình chỉ ảnh không còn chức vụ, chỉ còn công chức nên chuyển qua phòng hành chính quản lý. Phòng hành chính chuyển qua, ký rồi khi trao đổi với phòng hành chính của sở thì thấy không phù hợp nên không có họp triển khai".

Theo lãnh đạo Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau, quyết định được ban hành trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, song sau khi trao đổi, rà soát lại tính phù hợp, đơn vị đã không tổ chức họp, không giao nhiệm vụ và không thực hiện phân công trên thực tế.

Được biết, thời gian gần đây bị can Nguyễn Việt Triều được tại ngoại.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.4.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Việt Triều (44 tuổi, Phó chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau), để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Triều giữ chức Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản. Ông đã cùng đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm cho các tàu cá đóng mới tại những cơ sở không được cấp phép.

Theo quy định, các cơ sở đóng mới tàu cá phải được cấp phép mới đủ điều kiện đăng kiểm. Tuy nhiên, ông Triều đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ký xác nhận sai sự thật, giúp các tàu đóng tại cơ sở không đủ điều kiện được hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm. Tùy theo loại tàu, mỗi bộ hồ sơ hợp thức hóa, các bị can nhận từ 20 - 30 triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bị can Triều và đồng phạm đã nhận hơn 2 tỉ đồng từ hành vi sai phạm này.



