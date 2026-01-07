Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại: Khởi tố bị can với 2 hành vi

Gia Bách
Gia Bách
07/01/2026 19:12 GMT+7

Liên quan vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can về hành vi giết người và hiếp dâm.

Ngày 7.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với H.A.K (16 tuổi, tạm trú xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau), để điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại tại xã Cái Đôi Vàm.

Bị can H.A.K bị khởi tố về hành vi giết người và hiếp dâm. Nạn nhân là V.T.M.K (13 tuổi, học sinh lớp 7, ở xã Phú Tân, Cà Mau). Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vào ngày 6.1.

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại: Khởi tố bị can với 2 hành vi - Ảnh 1.

Hiện trường bé gái 13 tuổi bị sát hại và đẩy thi thể xuống vuông tôm

ẢNH: CTV

Như Thanh Niên thông tin, sáng 2.1.2026, một người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm, phát hiện thi thể một bé gái nổi trên mặt nước. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định nghi phạm là H.A.K, đang làm thuê cho một chủ tàu cá ở địa phương, nên mời lên làm rõ. Với chứng cứ không thể chối cãi, tối 2.1, K. nhận tội sát hại bé gái.

Tại cơ quan điều tra, H.A.K khai có quen biết với nạn nhân. Trước đó, K. mượn của bé gái 300.000 đồng rồi lấy lý do trả tiền để hẹn gặp. Khoảng 16 giờ ngày 1.1.2026, nạn nhân chạy xe đạp điện đến khu vực gần trụ sở UBND xã Phú Tân để nhận lại số tiền này.

Sau khi trả tiền, K. rủ nạn nhân đi cùng với lý do đòi tiền của một người đang nợ và hứa nếu lấy được sẽ cho nạn nhân 4 triệu đồng. Tin lời, bé gái đồng ý đi theo.

K. chở nạn nhân đến đoạn đường bê tông vắng dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm, rồi hiếp dâm nạn nhân. Bị bé gái chống cự, lo sợ bé nói lại sự việc với gia đình, K. lấy dao mang theo trong cốp xe gây án, sau đó đẩy thi thể nạn nhân xuống vuông tôm.

Sau khi sát hại bé gái, K. vứt bỏ điện thoại cùng một số đồ đạc của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.


