Thời sự

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại: Bắt khẩn cấp nghi phạm 16 tuổi

Gia Bách
Gia Bách
03/01/2026 13:13 GMT+7

Liên quan vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp một thiếu niên 16 tuổi để điều tra.

Ngày 3.1.2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp H.A.K (16 tuổi, tạm trú xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau) để điều tra hành vi sát hại bé gái V.T.M.K (13 tuổi, học sinh lớp 7 - ở xã Phú Tân, Cà Mau).

Trước đó, sáng 2.1.2026, một người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm, phát hiện thi thể một bé gái nổi trên mặt nước. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. Khu vực phát hiện thi thể là vuông nước của ông N.V.C đã bị phong tỏa để bảo vệ hiện trường. 

Qua ghi nhận ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân có nhiều vết thương trên người, có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông tôm.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định nghi phạm là H.A.K, đang làm thuê cho một chủ tàu cá ở địa phương, nên tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan công an, K. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo người dân không chia sẻ, bình luận hay suy diễn thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Công an khẳng định những thông tin lan truyền trên Facebook cho rằng "vụ việc liên quan 5 người, 4 người đã bị bắt" là không đúng sự thật. 

Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
