Cà Mau: Triệu tập nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi

Tối 2.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã triệu tập nghi phạm tên K. (16 tuổi) để thẩm vấn, phục vụ điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại.

Người dân hiếu kỳ đến theo dõi vụ việc ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm (Cà Mau), phát hiện thi thể bé gái nổi lên mặt nước. Nạn nhân mặc áo thun màu xám trắng, khoác áo màu xám tro, vùng cổ có vết thương nghi do vật sắt gây ra.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Khu vực phát hiện thi thể nằm trong vuông nước của ông N.V.C nhanh chóng được phong tỏa để bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là V.T.M.K (13 tuổi, ở xã Phú Tân, Cà Mau).

Qua ghi nhận ban đầu, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu nạn nhân bị sát hại rồi ném xuống vuông nước. Lực lượng chức năng tiến hành biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại.