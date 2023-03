Bị can tàng trữ ma túy trốn truy nã, bị bắt vì mê… tắm biển

Sáng 29.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) bàn giao cho Công an H.Hướng Hóa, Quảng Trị bị can trốn truy nã về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.



Theo điều tra, trước đó, ngày 31.1, Công an xã Tân Hợp kiểm tra hành chính nhà Trần Tiến Đạt (21 tuổi, ngụ thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), phát hiện Đạt cất giấu ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Sau đó, lợi dụng được cho tại ngoại, Đạt bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 1.3 và bị Công an H.Hướng Hóa ra quyết định truy nã. Từ thông tin thu thập được, lực lượng chức năng phán đoán Đạt sẽ vào TP.Đà Nẵng và lưu trú ở khu vực biển Đà Nẵng vì anh ta có sở thích tắm biển.

Đạt bị bắt theo lệnh truy nã của Công an H.Hướng Hóa, Quảng Trị VĂN TIẾN

Ngày 28.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận thông tin có khả năng Đạt trốn ở địa bàn này nên cho rà soát. Đạt thuê nhà nghỉ trên địa bàn P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn để lưu trú. Nhưng từ khi nhận phòng, anh ta thường xuyên ở trong phòng, chỉ ra ngoài khi mua đồ ăn và lúc tắm biển.

Nắm được sở thích tắm biển của bị can, công an quận mật phục, xác định đúng Trần Tiến Đạt đi tắm biển vào chiều 28.3. Công an theo dõi Đạt khi về đến nhà nghỉ thì bắt giữ theo lệnh truy nã.