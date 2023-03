Chém người, trốn truy nã ở Đà Lạt, đến Đà Nẵng mở 'tiệc ma túy'

Ngày 15.3, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) bàn giao bị can Nguyễn Kế Hoàng (19 tuổi, quê quán Ninh Thuận, ngụ đường Ma Trang Sơn, P.5, TP.Đà Lạt) cho Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) theo lệnh truy nã.

Ngoài ra, 4 nam, nữ thanh niên khác gồm: Phan Thành Long (19 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Đặng Đỗng Khiết (18 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt), hai chị em Thái Quỳnh Như (26 tuổi) và Thái Quỳnh Duyên (21 tuổi, cùng ngụ TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định), bị Công an Q.Sơn Trà tạm giữ để làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Nhóm 5 nam, nữ liên quan trong vụ việc tại cơ quan công an VĂN TIẾN

Trước đó, Công an P.An Hải Tây (Q.Sơn Trà) triển khai ra quân kiểm tra các tụ điểm, cơ sở lưu trú vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, khí cười, bóng cười theo chiến dịch của Công an TP.Đà Nẵng.

Lúc 7 giờ 20 sáng 13.3, trinh sát Công an P.An Hải Tây kiểm tra một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (P.An Hải Tây), phát hiện phòng 602 có tiếng nhạc ồn ào nên kiểm tra, bắt quả tang 5 người, gồm 2 nam, 3 nữ đang mở "tiệc ma túy".

Ma túy thu giữ tại hiện trường VĂN TIẾN

Tang vật thu giữ gồm máy chiếu, loa, đèn công suất lớn, 2 gói ma túy hàng khay ketamine, 1 gói chứa các mảnh vụn thuốc lắc còn dư sau khi sử dụng, 1 dĩa sứ, 1 thẻ nhựa, 1 ống hút cuốn bằng tờ tiền dùng để sử dụng ma túy.

5 nam, nữ thanh niên bị đưa về trụ sở công an phường để làm rõ lai lịch. Các "dân chơi" ma túy khai nhận, đã mua ma túy của một người chưa rõ nhân thân trên mạng xã hội và tổ chức sử dụng ma túy tại phòng 602 của khách sạn.

Loa, đèn để mở "tiệc ma túy" VĂN TIẾN

Thiếu tá Dương Cao Cường, Phó trưởng Công an P.An Hải Tây cho biết, qua sàng lọc, lực lượng phát hiện Nguyễn Kế Hoàng có nhiều biểu hiện nghi vấn, khai báo gian dối, che giấu lai lịch nên đã xác minh làm rõ.



Qua đó, lực lượng công an làm rõ Nguyễn Kế Hoàng chính là bị can gây ra vụ chém người, bỏ trốn ngày 2.11.2022, bị Công an TP.Đà Lạt ra quyết định truy nã ngày 22.12.2022.