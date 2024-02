Bị cắt trợ cấp, doanh số ô tô điện, xe PHEV trên toàn cầu sụt giảm

Ô tô điện và xe hybrid cắm sạc (PHEV) đang được xem là phương tiện đang được nhiều quốc gia ưu tiên, phát triển ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Tuy nhiên, việc doanh số bán xe điện, xe PHEV sụt giảm thời gian gần đây đã trở thành một chủ đề nóng.



Doanh số bán ô tô điện toàn cầu đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại giảm mạnh so với mức "đỉnh" vào tháng 12.2023 Carscoop

Từng có giai đoạn, ô tô điện cũng như xe PHEV sản xuất không kịp để bán nhưng thời gian gần đây, việc một số quốc gia, khu vực cắt giảm trợ cấp, ưu đãi khiến lượng tiêu thụ sụt giảm đã dội gáo nước lạnh vào tham vọng của các nhà sản xuất, phân phối ô tô điện và xe hybrid cắm sạc (PHEV) trên toàn cầu.

Trong tháng 1.2024 vừa qua, doanh số bán ô tô điện toàn cầu tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại giảm mạnh so với mức "đỉnh" vào tháng 12.2023. Sự thay đổi này do nhiều yếu tố, bao gồm cắt giảm trợ cấp, quy định chặt chẽ hơn hoặc đơn giản là doanh số bán hàng sụt giảm theo mùa, đáng chú ý sức mua ô tô điện giảm mạnh tại các thị trường trọng điểm như Đức, Pháp và Trung Quốc.

Doanh số bán ô tô điện và xe hybrid cắm sạc (PHEV) trên toàn cầu Nguồn: Rho Motion

Dữ liệu từ Rho Motion công bố mới đây cho thấy trong tháng 1.2024 đã có tổng cộng 1,1 triệu xe hybrid (cả PHEV) và ô tô thuần điện được bán trên toàn cầu. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng 69% so với mức 660.000 xe vào tháng 1.2023. Tuy nhiên, doanh số bán hàng của các dòng xe này lại giảm 26% so với tháng 12.2023. Ngoài ra, doanh số bán ô tô điện và xe hybrid cắm sạc (PHEV) trong tháng 1 đã giảm so với các tháng gồm: tháng 6, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 của năm 2023.

Reuters dẫn lời chuyên gia Charles Lester - Trưởng bộ phận quản lý dữ liệu tại Rho Motion, chỉ ra rằng vào tháng 1.2024 doanh số bán xe điện ở Đức đã giảm khoảng 50% so với tháng 12.2023 sau khi nước này rút trợ cấp với người dân mua ô tô điện. Sự suy giảm tương tự cũng xảy ra ở Pháp khi nước này thắt chặt các yêu cầu về ô tô điện cũng như chương trình trợ cấp.

Một số quốc gia cắt giảm trợ cấp, ưu đãi với ô tô điện Carscoop

Dù vậy Lester vẫn lạc quan về tương lai của thị trường ô tô điện cũng như xe PHEV, ông dự đoán rằng đợt suy thoái này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các nhà sản xuất ô tô có khả năng tăng đầu tư vào xe điện và PHEV mới để đáp ứng các giới hạn CO 2 nghiêm ngặt hơn do Liên minh châu Âu đặt ra.

Vào tháng 1.2024, doanh số bán các mẫu xe thuần điện (EV) và PHEV ở Mỹ và Canada đã tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại giảm 14% so với tháng 12.2023. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận ở các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu - nơi doanh số bán hàng tăng 29% trong tháng 1.2023, nhưng giảm 32% so với tháng 12.2023. Tại Trung Quốc, doanh số bán ô tô điện, xe PHEV tăng gần gấp đôi trong tháng 1 nhưng giảm 26% so với tháng 12.2023.